Marchas y Protestas en 17 Estados Contra el Gasolinazo de Peña Nieto

Miles de mexicanos de los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Chiapas, salieron a las calles a expresar nuevamente su inconformidad contra el aumento de los precios de la gasolina, ya que esto ha traído consigo el encarecimiento la canasta básica y otros servicios.

* La Inconformidad y los Bloqueos se Intensificaron a dos Semanas de que el Gobierno Federal Aplicó el Gasolinazo.

* DIPUTADOS Y SENADORES SE DESLINDAN DEL IEPS, IMPUESTO APLICADO A LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE. VER NOTA.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero.- Con marchas en 17 Estados y diversos tipos de protesta en otras entidades, este domingo se cumplieron dos semanas de inconformidades en territorio nacional en contra de los aumentos a los precios de las gasolinas, la electricidad y el gas, ordenados por el Gobierno Federal a partir del 1º de enero pasado.

A pesar de la gigantesca movilización ciudadana, los reportes hasta el cierre de los eventos coincidieron en que todas fueron pacíficas y no se registraron incidentes.

De acuerdo a los reportes oficiales, las marchas se registraron en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Chiapas.

Además, en otras entidades donde no hubo marchas, se registraron diversos actos de protesta, como bloqueos carreteros, tomas de edificios públicos y de instalaciones de Petróleos Mexicano (PEMEX), entre otros.

Por ejemplo, un grupo de personas tomó la aduana mexicana en Tijuana, Baja California, en la zona del puente fronterizo “El Chaparral”.

Durante esas acciones permitieron el libre paso de la gente, sin revisión.

Mientras, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó sobre una manifestación en el Zócalo, en la que participaron estudiantes de la UNAM, UAM e IPN, frente al Palacio Nacional.

Al mismo tiempo, una marcha de ciudadanos avanzó por la Calzada Antonio Abad y llegó hasta el Zócalo capitalino, en donde se incorporaron a la protesta de los estudiantes.

Sin embargo, la mayor concentración se llevó a cabo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde cientos de miles de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), llevó a cabo un mitin en el que desplegaron mantas y pancartas en contra del aumento a los precios de los combustibles.

De igual forma, al medio día los manifestantes tomaron la caseta de peaje en Tepoztlán, de la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos, permitiendo que los automovilistas pasaran sin pagar.

En Hidalgo, pobladores expresaron su inconformidad en contra del llamado popularmente gasolinazo, al bloquear la carretera estatal Mixquiahuala-Tlahuelilpan.

Mientras que en Chihuahua, el Gobierno Estatal confirmó la toma de casetas de peajes y bloqueos en diferentes puntos.

En Guerrero, simpatizantes del PRD, PT y MC tomaron cuatro gasolineras ubicada en el municipio de Chilpancingo, mientras otro grupo marchó por la costera de Acapulco.

En Jalisco se confirmó que hubo varias manifestaciones este domingo, todas para rechazar el alza en el precio del combustible.

Otra entidad en donde se registraron protestas fue Oaxaca, entre los grupos de manifestantes estuvieron cientos de motociclistas en caravana.

Las autoridades federales confirmaron marchas en Hermosillo, Sonora; así como en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

En tanto, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reportó presencia de manifestantes en la México-Puebla, a la altura de la caseta de cobro de San Martín, aunque sin afectar la circulación.

En algunos Estados, como el de Oaxaca, las protestas fueron concurridas y en varias regiones. En esa Entidad participaron miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mientras que en Guadalajara se realizaron dos manifestaciones. Una de ellas partió del Glorieta de la Minerva hacia la Plaza Liberación a las 10:00 horas.

Tras la marcha, los ciudadanos anunciaron que realizarán una colecta masiva de firmas para entregar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión y al de Jalisco, para cancelar el gasolinazo.

Por la tarde, hubo una segunda movilización similar que partió de la Glorieta de la Minerva al centro de la ciudad.

En la ciudad de Durango, cientos de personas marcharon por calles del centro de la capital contra el alza a los combustibles.

En el caso de Tapachula, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), al sur de la ciudad.

Ahí, expresaron su malestar por el gasolinazo y posteriormente emprendieron en una marcha por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la explanada externa del Palacio Municipal, donde llevaron a cabo un mitin en el que subrayaron que el aumento a los precios de los combustibles son un gran golpe para la economía de los mexicanos.

El IEPS…la Manzana de la Discordia.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es un gravamen que se aplica al pago por la producción y venta, o importación, de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, principalmente.

Al igual que el IVA, el IEPS es un impuesto indirecto, es decir, que los contribuyentes no son quienes lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, que terminan siendo el sujeto de la obligación tributaria.

Este impuesto es mensual y tiene el carácter de definitivo, por lo que no tiene que presentar declaración anual. La tasa de aplicación de éste impuesto varía en relación al producto que sea enajenado.

Al principio del gasolinazo de este año, se culpaba a los Senadores y Diputados federales de la legislatura pasada que habían sido los responsables de haber aprobado la Reforma Energética impulsada por Peña Nieto, la cual, supuestamente permitía el aumento a las tarifas de la gasolina, la energía eléctrica y el gas.

Sin embargo, varios Senadores han presentado como pruebas que en el contenido de la Reforma Energética no habla en ningún momento de subir los precios.

Por el contrario, presentaron videos de ese tiempo en los que el presidente Peña Nieto señalaba que con la aprobación de la Reforma Energética, bajarían los precios de las gasolinas.

Explicaron que en lo que se cobraba por cada litro de gasolina vendido, cuando estaba en 14 pesos la magna, unos 5 pesos corresponden al IEPS, que es lo que el Gobierno Federal le cobra a los mexicanos por el consumo de ese combustible.

Eso quiere decir que la verdadera responsabilidad de esos aumentos es única y exclusivamente de la administración del presidente Peña Nieto, y nada más.

En los últimos días, las dirigencias de los partidos políticos se han acusado unos a otros de respaldar el IEPS del mandatario nacional.

Por ejemplo, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que hay un oportunismo político de los partidos Morena, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que plantean disminuir el IEPS en un 50 por ciento, “porque es irresponsable, dañaría la economía y están más interesados en las elecciones”.

Criticó que el presidente del PAN, Ricardo Anaya y la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, propongan reducir el IEPS, porque esos mismos partidos y sus legisladores, en diciembre pasado, votaron de manera unánime a favor de ese impuesto y de la Ley de Ingresos, y ahora lo critiquen y busquen reducirlo.

Recordó que Acción Nacional también estuvo a favor de liberar los precios de la gasolina, pero ahora apuestan a la confrontación con tal de lograr una rentabilidad política y electoral.

Con relación al PRD, Ochoa Reza informó que en su momento avalaron la reforma fiscal a la que en los últimos días, dolosamente han responsabilizado del alza al precio de las gasolinas, sin importar que sea mentira.

Reprobó a todos aquellos que como los integrantes de Morena, han utilizado el tema de las gasolinas para promover el encono social, la violencia y el odio entre los mexicanos.

A pesar de todo ello, se cree que esta semana podría haber una iniciativa legislativa conjunta en la que participarían varios partidos políticos, buscando reducir el IEPS.

Mientras, organizaciones sociales y productivas de varios Estados han adelantado que las protestas, continuarán. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017