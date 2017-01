No Habrá Aumento en el Pasaje en Chiapas, Sostiene Secretaría de Transportes.

* Vuelve a la Normalidad el Transporte en la Entidad.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Transportistas del servicio urbano en Chiapas reanudaron este domingo sus actividades después de cuatro días de paro para demandar incremento del pasaje, en el contexto del alza de los combustibles, informó la Secretaría de Transportes Estatal.

La autoridad había notificado a 80 transportistas sobre los procesos administrativos iniciados en su contra, que podrían derivar en la revocación de la concesión, por el paro del servicio urbano de cuatro días.

Transportes precisó en un comunicado, que como resultado de una mesa de atención gubernamental permanente sostenida con los concesionarios de Tuxtla Gutiérrez, encabezados por los dirigentes Bersaín Miranda y Franklin Herrera, éstos “ofrecieron” regresar a sus labores a partir de hoy domingo.

Los transportistas, agregó, pretendían de manera unilateral, sin autorización oficial incrementar la tarifa del transporte.

Para levantar el paro no fue necesario suscribir ningún acuerdo o minuta de trabajo, pues los transportistas desacataban la ley al “incumplir” durante cuatro días la obligación de prestar de manera ininterrumpida el servicio público de transporte, que les imponen las concesiones estatales.

La autoridad reiteró que no existe autorización para aumentar el pasaje hasta en tanto no se instale el comité consultivo, que es el órgano facultado para determinar la procedencia o no de los aumentos, previo dictamen al respecto.

Pero reconoció al sector que durante el paro proporcionaron el servicio sin alterar la tarifa y actuaron con responsabilidad, al igual que a la población tuxtleca que “aceptó” el plan emergente de transporte”.

Se advirtió que al dejar de prestar la transportación los concesionarios violaban el artículo 73 de la ley de Transporte del Estado.

La ley, indicó, establece que la concesión podrá ser revocada cuando el concesionario suspenda el servicio de transporte público sin autorización previa, que en este caso es imputable al concesionario, detalló.

La suspensión del servicio, básicamente del transporte de combis colectivas, que inició en Tuxtla Gutiérrez en demanda de un aumento a la tarifa del pasaje de 6 a 7 pesos, se extendió en los últimos días a otros municipios.

El sábado se habían integrado transportistas del municipio de Huixtla. Participaban también concesionarios de Chiapa de Corzo, Acala, Copainalá, Emiliano Zapata y Comitán de Domínguez.

El gobierno estatal mantuvo su decisión de no aprobar el aumento de pasajes, y buscó contrarrestar la falta de transporte mediante un plan emergente de traslado con vehículos oficiales y particulares por diferentes rutas de esta ciudad. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017