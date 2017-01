Abandonada la Seguridad en Puerto Madero; Retiran Base “Tiburón” de la Policía Municipal

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- A pesar de la inseguridad que impera en Puerto Madero, el Ayuntamiento de Tapachula cerró la “base Tiburón” de la Policía Municipal, denunció el comerciante Eugenio Arévalo Fuentes.

Lamentó que la autoridad municipal en lugar de acercarse a los pobladores, mantiene en el abandono a la comunidad costera donde prevalece el vandalismo, asaltos y robos a casa habitación y a transeúntes.

Tanto la Delegada como la Agente Municipal han convocado a la población a unirse para rescatar a la comunidad, porque a la fecha el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán para nada se ha dignado a enviar a su personal para instalar mesas de trabajo para buscar solución a la inseguridad, falta de recolección de basura, entre otros.

También se organizan a través de la Delegación de Puerto Madero con los comerciantes para atraer el turismo, porque si siguen esperando a las autoridades, siempre estarán en el abandono.

Cuestionó que las obras de agua potable y electrificación en lugar de que fueran coordinadas por la autoridad de la comunidad, el Ayuntamiento se las entregó a los líderes que apoyaron en la campaña, los que a su vez solamente están beneficiando a su gente y excluyen al resto de la población.

Hasta los Tricicleros Cometen Asaltos.

Otra problemática que viven es que hasta los tricicleros atracan a sus pasajeros y la gente no sabe ni quién fue, porque muchos de los que prestan el servicio, son piratas.

Alertó que por la zona del andador turístico hay mucha delincuencia durante las noches y al no existir un destacamento policiaco, se encuentran indefensos, porque ya no hay vigilancia permanente, en la mañana llega una patrulla y se va y por la tarde vuelve a llegar y se retiran.

El también integrante de Secretario de Procentro, explicó que la semana pasada capturaron a dos ladrones, uno atracando una pastelería y otro una tienda, fueron capturados y amarrados y tuvieron que esperar a que hubiera una patrulla disponible que llegó desde la cabecera municipal, para lo cual pasó mucho tiempo.

Tampoco hay Policía Escolar y hace mucha falta porque se dan casos de pleitos de estudiantes de un barrio con los de otro, situación que es preocupante porque en Puerto Madero priva el desorden y la inseguridad.

Arévalo Fuentes dijo que durante las noches no se puede ir por el rumbo de Playa San Benito porque se corre el riesgo de ser atracado, ya que tampoco hay alumbrado público. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

