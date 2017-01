Con la Llegada de Donald Trump a EU Peligran Remesas Enviadas a México

*Chiapas Perdería 14 Mmdp.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- A pesar de que aún no se cuantifica lo ocurrido en el mes de diciembre, el Banco de México ya adelantó que de enero a noviembre del 2016, el país recibió 24 mil 625.62 millones de dólares (unos 544 mil 750 millones de pesos) por concepto de remesas que enviaron los connacionales que radican en el extranjero.

Eso representa un aumento real de poco más del nueve por ciento con relación al mismo periodo, pero del año anterior.

Las remesas, que llegan principalmente de mexicanos que viven en Estados Unidos, representan la segunda fuente de divisas del país, después de las exportaciones automotrices.

La cifra, que ya es un record nacional, se da a conocer a unos días de que asuma el cargo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha amenazado que no permitirá que esos recursos salgan de su país.

El año pasado se tuvo mejores ingresos cada trimestre con relación al anterior, de ahí que se espera que para dentro de un par de semanas, el Banco de México dé a conocer una buena cifra para cerrar la estadística de 2016.

Junto con Chiapas, Morelos y Sinaloa, Durango ocupa hasta ahora el lugar número 12 a nivel país en el recibo de remesas de Estados Unidos, al obtener el 2.2 por ciento del total,

En el caso de Chiapas, se calcula que obtuvo alrededor de 650 millones de dólares en el 2016 por ese concepto, es decir, alrededor de 14 mil 300 millones de pesos.

Históricamente esos recursos han sido un gran sostén económico para la Entidad, catalogada como la más pobre y marginada del país.

En el 2015, Chiapas captó casi 600 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó un incremento del 18.1 por ciento en comparación de 2014.

Los datos preliminares hasta el momento señalan que los Estados con la mayor percepción de remesas son Michoacán con unos 2 mil 750 millones de dólares, seguido por Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, y el Distrito Federal, que por cierto superó los mil cien millones de dólares.

En contraparte, las entidades que recibieron menos ingresos por ese concepto fueron Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Colima y Tlaxcala, con cifras que van de los 55 millones a los 250 millones de dólares.

Banxico señala que las remesas que envían los más de 500 mil chiapanecos que trabajan en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Canadá, representan una cuarta parte de la economía del estado.

Los principales municipios receptores remesas en Chiapas son Comitán, con 12.49 por ciento, Tapachula, con 11.23 por ciento y San Cristóbal de Las Casas, con 11.21 por ciento.

En números redondos, Tapachula habría recibido aproximadamente mil 600 millones de pesos por concepto de remesas, que sin duda alguna contribuyó para la estabilidad económica y social del municipio y amortiguar la crisis que se vive en el campo a consecuencia de las plagas, los pocos apoyos gubernamentales, los bajos precios y el acaparamiento de intermediarios.

Antes de que llegue Trump al poder, al menos unos 300 mil chiapanecos radican en la Unión Americana. Los grupos más numerosos están en Florida, Georgia, Alabama, California, Utah, Texas y Arizona.

De acuerdo a datos oficiales, las ramas y sub-ramas económicas en las que más participan esos migrantes chiapanecos son servicios, agropecuaria y construcción.

La historia de la migración no es añeja, inicia hace dos décadas con la caída de los precios del café, según una investigación realizada por la Coordinación de Relaciones Internacionales.

A partir de 1998, el flujo migratorio se aceleró, como consecuencia del desastre natural provocado por el huracán Mitch, en septiembre de ese año. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

