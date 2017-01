Deporta Estados Unidos a Mario Villanueva; la PGR Investiga a Otros Cinco Exgobernadores

*El exmandatario de Quintana Roo, purgará 22 años de prisión en México.

*Pablo Salazar y Juan Sabines permanecen intocables, burlándose de la justicia.

Ciudad de México. Enero 18.- El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, fue deportado éste miércoles desde los Estados Unidos, tras haber cumplido con las leyes norteamericanas, pero fue reaprehendido por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahora tendrá que afrontar las leyes mexicanas, porque se le acusa de la comisión de los delitos contra la salud y lavado de dinero.

Tras ser recapturado, Villanueva fue internado en al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Ayala, Morelos.

La orden había sido dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, para ser puesto a disposición del juez tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Sobre el acusado hay pendiente una sentencia de 22 años de prisión, emitida en segunda instancia dentro del proceso penal 101/2003 del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Los delitos que se le imputan son contra la salud y lavado de dinero, en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de ilícitos de esta índole, siendo calificado por cometerlo un servidor público encargado de prevenir y denunciar la comisión de esos ilícitos, conductas que son sancionadas en el artículo 115 bis, fracción I, inciso b) del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 13 de mayo de 1996.

Desde que se confirmó la extradición de Mario Villanueva, tanto su abogado Mariano Herrán Salvatti, como su hijo, el diputado federal, Carlos Mario Villanueva Tenorio, señalaron que al arribar a México tendría que ser trasladado a una institución médica debido a su condición de salud por una enfermedad pulmonar.

Villanueva Madrid fue entregado en extradición a autoridades de Estados Unidos el 8 de mayo de 2010. Luego de declararse culpable del delito de lavado de dinero, la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, acreditándosele el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.

Al igual que Mario Villanueva hay otros ex mandatarios estatales que están siendo buscados por todo el mundo, principalmente por corrupción, aunque hay otros, como los de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, han gozado de inmunidad porque nadie ha hecho válidas las acusaciones oficiales en sus contra.

15 Expedientes Penales Contra Sabines: ASF

Chiapas no está ajeno a toda esa turbulencia política por las irregularidades de quienes fueron sus mandatarios. El Estado ocupa el nada honroso sexto lugar nacional en la lista de denuncias penales, con 15 expedientes, en contra de las administraciones estatales anteriores o directamente de los ex gobernadores, principalmente por actos de corrupción, pero no se han ejercido.

De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha interpuesto 273 denuncias penales en los últimos 16 años, de las cuales 132 son directas hacia los ex mandatarios estatales, por haberse comprobado irregularidades en el ejercicio fiscal.

El caso más reciente es contra la administración del ahora ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien durante su mandato, entre el 2010 y el 2014, acumuló 55 denuncias penales interpuestas por la ASF. De esas, dos fueron presentadas en 2012, 15 en 2014, seis en 2015 y 32 más en 2016.

A Duarte se le investiga por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, incluso la Procuraduría General de la República (PGR) ha ofrecido 15 millones de pesos para quien proporcione información que ayude a su localización.

De igual forma, le congelaron 112 cuentas bancarias y aseguradas cuatro propiedades relacionadas con las investigaciones en su contra.

En la vergonzosa lista aparece en la segunda posición el Estado de Jalisco, con 23 procesos penales contra la administración de Emilio González Márquez.

Según la ASF, gran parte de esas anomalías fueron detectadas en la cuenta pública 2012 (con 21 denuncias penales), aunque en los últimos días se dio a conocer que desde el Senado se está promoviendo que la Contraloría de Jalisco dé un informe sobre el avance que llevan estos procesos, por anomalías por más de siete mil 500 millones de pesos.

El tercer sitio lo ocupa Michoacán con 21 denuncias penales por irregularidades en las cuentas públicas de 2009, 2010 y 2012.

En la cuarta posición se encuentra Morelos, 19 expedientes relacionados a los ejercicios fiscales del 2009 al 2013.

Le sigue el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien tiene un total de 17 denuncias penales ante la PGR, ocho por el ejercicio 2010 y nueve por 2009, las cuales fueron interpuestas en 2015.

Después de Chiapas están ex gobernadores de Baja California Sur, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas, Colima, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, en donde también se espera que se cumpla la ley.

El SAT También Investiga a Gobernadores por Corrupción

Por su parte, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer que se están auditando las finanzas personales de cinco ex gobernadores o en activo.

El funcionario federal aseguró que la investigación a Javier Duarte, de Veracruz, podría prolongarse hasta dos años de comprobarse que realizó operaciones financieras en el extranjero.

Precisó que la auditoría a Duarte de Ochoa se realiza con base en una denuncia realizada por el actual gobernador de ese Estado, Miguel Ángel Yunes, por actos que pudieran representar una irregularidad fiscal.

En Veracruz, otros cinco funcionarios más también están siendo auditados por estar vinculados con los contratos a varias empresas fantasmas, en el orden de los 645 millones de pesos.

Sin embargo, los rumores son insistentes que en esa penosa lista también está el gobernador Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, además del ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien enfrenta un proceso penal por dar beneficios ilegales a la automotriz KIA.

Se desconoce también los motivos por los que no avanzaron las demandas penales en contra del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, si la propia Contraloría del Estado le encontró a su administración un desvío de recursos de más de mil cien millones de pesos para la reconstrucción de la zona afectada por el huracán Stan.

De los ex gobernadores que públicamente se conoce que están en calidad de prófugos de la justicia, son el de Sonora, Guillermo Padrés; y el de Veracruz, Javier Duarte. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017