Detienen a Hermano e Hijo del Presidente de Guatemala por Actos de Corrupción

*Jimy Morales Declaró: “El imperio de la ley debe prevalecer”.

Guatemala.- La fiscalía de Guatemala detuvo el miércoles al hermano del presidente Jimmy Morales por un caso de presunta corrupción que también involucra a su hijo, quien se presentó ante la justicia.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala informó el arresto de Samuel Morales. Esto, por su supuesta participación en una defraudación al Registro de la Propiedad por unos 180 mil quetzales (unos 23 mil dólares).

A su vez la fiscal general Thelma Aldana informó a periodistas la existencia de una orden de aprehensión del hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín. Indicó que no fue detenido debido a que vive en la casa presidencial y la fiscalía no posee autorización para ingresar al lugar.

El joven de 23 años fue citado y se encontraba en el juzgado para prestar declaración.

La jueza a cargo del proceso deberá decidir si los deja en prisión preventiva o les da una medida sustitutiva.

“El imperio de la ley debe prevalecer”: Presidente de Guatemala

El presidente Morales continuó su agenda diaria. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter manifestó que “el imperio de la ley debe prevalecer sobre todas las cosas”.

Sobre una posible participación del presidente en el caso, la fiscal general dijo que “no excluimos nada ni a nadie”.

El comisionado Iván Velásquez indicó que el presidente no ha hecho ninguna solicitud ni ha intervenido en el caso. “Ha sido respetuoso de la investigación” dijo.

La fiscalía explicó que se trata de tres casos relacionados con el Registro de la Propiedad. Dos por la compra de desayunos que se pagaron con dinero del Estado y que no se brindaron. Uno por la adquisición de canastas navideñas con facturas apócrifas de un restaurante que había financiado la campaña presidencial del partido Frente Convergencia Nacional; que llevó al poder a Morales.

A su llegada a los tribunales Samuel Morales dijo que va a colaborar con la justicia. “La verdad os hará libres”, sostuvo.

Además, en conferencia de prensa el vicepresidente Jafeth Cabrera señaló que el Ejecutivo seguirá trabajando de forma normal.(Agencias)

Esta nota fue publicada el día: 19, enero, 2017