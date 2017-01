Las Calles de la Ciudad Llenas de Hoyos y Baches

Urge que el Ayuntamiento Realice un Bacheo integral.

Tapachula, Chiapas. 18 de enero. “Las condiciones en las que se encuentran actualmente las calles de la ciudad son lamentables. El deterioro es cada mayor y no vemos que la Secretaría de Infraestructura Municipal esté preocupada y o ocupe en implementar un programa de bacheo”, expresó el regidor Obed de los Santos Domínguez.

Indicó que hay arterias viales en la ciudad que se habían venido afectando a través del tiempo y requerían de atención preventiva urgente, pero al no haberlo, ahora están totalmente destrozadas

“Al no realizar los bacheos cuando inician las fracturas o los hoyos en el pavimento, el deterioro crece, y cuando ya son grandes es más difícil taparlos y ahora con las crisis presupuestales, menos que se reparen”, comentó.

Según el regidor, el problema ha crecido porque no se ha dado la atención necesaria por parte del Secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña.

Así también, que en los recorridos que asegura ha realizado en las comunidades rurales del municipio, las cosas están igual o peor, sobre todo en los caminos saca-cosechas y puentes.

De los Santos Domínguez subrayó que los pobladores de las comunidades urbanas y rurales, tienen demandas añejas sin resolver y que, ahora con el asunto del gasolinazo y los recortes presupuestales, tendrán que esperar ó salir a protestar, aunque lamentablemente en esas manifestaciones se puedan cometer actos fuera de la ley. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

