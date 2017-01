En Marcha el Recorte de Burócratas Más Grande en la Historia de México

* DE ENTRADA LOS MÁS NOTABLES SON EN PEMEX, SEP Y SCT

* DESINFLAN LAS NÓMINA DE AVIADORES, ASESORES Y “BUENOS PARA NADA”.

Los ajustes en la planta laboral federal inició el año pasado para muchas áreas y se esperaba que al comenzar el 2017 habría recontrataciones, pero viene todo lo contrario: Más despidos.

Tapachula, Chiapas. Enero 19- Al aumento de la gasolina, energía eléctrica, el gas, la canasta básica, servicios, refacciones, transporte, rentas, colegiaturas, ropa, calzado, entre otros que están ocurriendo en conjunto en éstos primeros días del año, habría que sumarle que inició el recorte de personal de la administración pública más grande en la historia de México, y con ello se vislumbra que la crisis social en el país, se agravará a corto plazo.

Sin ser extremista y tan solo con los datos que se tienen disponibles hasta el momento, las dependencias federales que más sufrirán esos recortes en enero son la transnacional Petróleos Mexicano (PEMEX), así como las secretarías de Educación Pública (SEP) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por ejemplo, al cierre del 2016, Pemex había realizado su mayor recorte de personal con 21 mil plazas de su plantilla de trabajadores sindicalizados, de confianza y transitorios.

Eso no fue suficiente para sanear un poco las finanzas de la petrolera y ahora ha comenzado con una nueva etapa de despidos, esta vez a una cifra cercana a las 9 mil plazas.

Con ello se calcula que PEMEX podría concluir con un total de plazas de alrededor de 110 plazas, cuando en el 2015 contaba con alrededor de 180 mil. Es decir, en esa sola dependencia unos 70 mil empleos perdidos en dos años.

Esos ajustes en Pemex están afectando también a las economías locales de diversos estados donde tienen instalaciones. Por ejemplo, Tabasco y Campeche, donde habían contratados hoteles, restaurantes, comedores, transporte, entre otros servicios, que ahora tendrán que sobrevivir o cerrar.

Por otro lado, los conflictos que se vivieron durante el 2016 a consecuencia de la aplicación de lo que establece la Reforma Educativa, no mejoraron.

En el 2016 se vivió la suspensión de cuatro meses de clases, bloqueos de calles y carreteras, la toma de edificios públicos, gasolineras, aeropuertos, puentes internacionales, accesos a las ciudades y con ello la paralización de la economía, como el caso de Chiapas.

Con las mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación y el magisterio concluyeron esas protestas cuando ya había arrancado el ciclo escolar.

Mientras que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se estima que los recortes afectarán a poco más de 5 mil trabajadores.

Cabe mencionar que en el 2016, esa dependencia ya había tenido dos recortes considerables en su plantilla laboral; el primero en el mes de enero y una más a finales de abril.

En los despidos que se están haciendo en las dependencias no solamente se encuentran obreros, personal de intendencia, recepcionistas, choferes, mandaderos, guardias de seguridad o técnicos, sino también ingenieros, arquitectos, doctores, enfermeras, abogados, licenciados en varias áreas y también personal con posgrado.

En ese conjunto también se están quedando sin empleo mano de obra calificada, es decir, personal que tuvo años de capacitación y entrenamiento para desarrollar una actividad en específico y, por lo mismo, será muy difícil que pueda conseguir otro trabajo.

Pero la lista de los despidos en la burocracia federal son interminables. Y es que ya se habían aplicados medidas de austeridad en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con mil 829 plazas menos, o la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con mil 149 puestos de trabajo.

Hubo situaciones similares en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde se realizaron las anulaciones de plazas.

De los altos mandos, se canceló una plaza de subsecretario; dos de director general; 10 de directores adjuntos y se anularon 330 directores de área; mil 83 puestos de subdirectores de área y mil 459 jefes de departamento.

Asimismo, se cancelaron 664 plazas de enlace de alto nivel de responsabilidad; así como mil 64 de enlace y 2 mil 208, de operativos de confianza.

Entre las dependencias que registraron cancelación de plazas, se encuentra Presidencia, con 70 plazas; la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 93 puestos; mientras que en Sagarpa fueron 458 plazas y en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, 444 puestos de trabajo.

En la Secretaría de Desarrollo Social, 518 plazas; mientras que en la de la Función Pública, 308 cancelaciones de plazas laborales y en las entidades no sectorizadas, 354.

En cada uno de los Estados se calcula que en lo que va del mes de enero, hay un promedio de 5 mil trabajadores despedidos conforme a la ley. Era tanto el incremento de los aviadores, asesores y personal que entre dos o tres hacían el mismo trabajo, son parte de los despedidos y también afirmar que con esto se adelgaza la nómina del gobierno; ojalá y esto también sucediera en los sueldos de funcionarios como el que llegó aprender y que ya gana 150 mil pesos en la quicena que pasó.. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

