No Habrá Aumento de Impuestos Estatales: Manuel Velasco Coello

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco indicó que no habrá aumento de impuestos estatales, como una medida para apoyar la economía de las familias.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Salto de Agua, donde inauguró el nuevo domo de la escuela primaria Dr. Belisario Domínguez, con una inversión superior a un millón 500 mil pesos, Velasco dijo que se tomó la decisión de no incrementar impuestos de carácter estatal por segundo año consecutivo.

Lo anterior, aseguró, es para proteger el bolsillo de la gente.

En este sentido, comentó que a dicha medida se suma la eliminación del impuesto de la Tenencia Vehicular que ya cumplió dos años sin cobrarse en la entidad.

Explicó que en otros estados donde se cobra o han regresado el impuesto de la Tenencia Vehicular, hay ciudadanos, transportistas y organizaciones que pagan por este concepto hasta 4 mil pesos por un Tsuru, 7 mil por un Jetta, 15 mil por una Urban ó 50 mil por una Cherokee, mientras que en Chiapas por segundo año consecutivo no se paga ni un peso.

El Gobernador de Chiapas expresó que tanto la eliminación del impuesto de la Tenencia Vehicular como la decisión de no incrementar impuestos de índole estatal por segundo año consecutivo, representa una medida pensada para que la gente y la economía de sus familias obtengan un mayor beneficio. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017