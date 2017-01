Adeuda 12 Mdp Alcaldía de Tuxtla Chico a la CFE

* El Peor Presidente que ha Tenido ese Sufrido Pueblo de la Candelaria.

Tuxtla Chico, Chiapas; 20 de Enero.- Por adeudo de 12 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le cortaron el suministro al edificio de la presidencia municipal, toda vez que el edil Juan Carlos Orellana García no ha cumplido con el pago.

También se encuentra en penumbras el parque central y varias calles, situación que preocupa a los habitantes porque los delincuentes se aprovechan para cometer atracos.

Ramón Rodríguez López dijo que se esperaba que el actual alcalde, por ser empresario hiciera mejor las cosas, sobre todo porque conoce de administración, pero no ha podido con el paquete y los perjudicados son los habitantes, ya que también hay ineficiencia en el servicio de alumbrado público, recolección de basura y agua entubada.

La inseguridad es otra situación bastante preocupante porque los atracos están a la orden del día, lo que ha llevado a los pobladores a organizarse y salir a realizar rondines de vigilancia y hasta han colocado lonas y mantas en las que advierten a los delincuentes que si los capturan les darán su merecido.

Aseguró que el Edil, el Síndico y los Regidores carecen de proyectos viables que beneficien a los tuxtlachiquenses, además existe la sospecha que Orellana García está más preocupado en atender su negocio familiar que la administración pública municipal.

Se sabe que la anterior administración le heredó deuda de la CFE, la cual se comprometió a ir pagando en abonos, pero no ha cumplido y en lugar de solucionar la problemática, se la pasa echándole la culpa al anterior Alcalde. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Delincuencia Ha Ido en Aumento

Tuxtla Chico, Chiapas; 20 de Enero.- “La delincuencia vemos que ha ido en aumento en la zona urbana y medio rural sin que las autoridades puedan controlarla. En mi casa ya hemos sido víctimas de robo y no solo se llevaron las cosas de valor, sino que los ladrones nos amenazaron de muerte si poníamos queja”, dijo Bersaín García Escobar.

El representante de campesinos, indicó, “las calles cada vez son más inseguras por los constantes asaltos, además ahora ni en su casa puede uno estar seguro, por eso hemos pedido apoyo al edil Juan Carlos Orellana pero no ha habido respuesta; también se ha solicitado a la Subsecretaría de Gobierno del Estado en la Costa y no nos hacen caso”.

Indicó, “en esta zona de Izapa, no sólo se meten a robar a las casas sino que deja uno sus bombas fumigadoras y de riego en su cultivo o parcela y se las llevan los ladrones, tememos de que algo malo les pueda pasar a los niños y niñas que van a la primaria ‘Vicente Guerrero’ y Secundaria ‘Izapa’.

“Muy escasamente vemos pasar alguna patrulla municipal y por la forma en que lo hacen únicamente andan de paseo, porque nada más cruzan los caminos y no hacen recorridos de vigilancia, porque si así fuera, los delincuentes no anduvieran cometiendo sus fechorías.

“Creemos que los asaltantes aprovechan que las leyes actuales son más flexibles, porque si se les detiene, luego quedan libres, por eso la gente aquí se organiza en un grupo de autodefensa para atraparlos y darles su merecido, porque únicamente así se podrá limpiar la zona para volver a la seguridad y paz”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 21, enero, 2017