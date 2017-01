Colonos Afectados por Abandono de la Empresa “CONSTRUFUTURO”

Habitantes del Fraccionamiento “La Ceiba” carecen de servicios básicos como alumbrado público, recolección de basura, entre otros, pero sí pagan predial. Solicitan al Ayuntamiento que exija a la Inmobiliaria cumplir con los compromisos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- Ante la falta de la aplicación de la justicia, fraccionadores hacen lo que les viene en gana, toda vez que incumplen los compromisos en los contratos de compra venta, denunció Arline Mendoza Ríos, del fraccionamiento “La Ceiba”.

Señaló que desde hace nueve años más de 200 familias adquirieron su casa en el citado fraccionamiento ubicado a un costado del camino a “Las Pita” y desde entonces el titular de la empresa Construfuturo, Luis Moisés Clemente Coutiño, evade su responsabilidad de concluir con los trámites correspondientes para municipalizar el lugar y con ello puedan contar con los servicios públicos.

Calificó este hecho como un acto de corrupción, toda vez que tampoco las autoridades municipales toman cartas en el asunto, a pesar de que se trata de un problema que les está heredando el constructor, porque los colonos reclaman alumbrado público, desazolve de la red de drenaje, seguridad, limpia, entre otros.

Dijo que las casas las adquirieron a través de créditos de INFONAVIT y Clemente Coutiño se niega a darles una solución, siempre les sale con evasivas.

De 200 Viviendas más de 100 Están Abandonadas.

De 200 viviendas, más de 100 están abandonadas como resultado de la problemática que se vive por la falta de servicios públicos, explicó, porque el ayuntamiento argumenta que no están municipalizados, pero sí les cobra el Predial.

Es alto el número de casas abandonadas porque las personas se han desesperado por la inseguridad y porque no tienen servicios públicos, además otro problema es la falta de transporte colectivo y los taxistas cobran hasta 80 pesos y en la temporada de lluvias simplemente no prestan el servicio, dijo.

Prevalece la Inseguridad y Falta de Alumbrado Público.

Lamentó que han sido víctimas de la delincuencia y por ello, conjuntamente con el velador, se han organizado para protegerse, ya que eran demasiados los robos que sufrían y cuando piden presencia de la policía municipal o no llegan o les argumentan que no hay unidades disponibles.

De 25 lámparas que hay en el fraccionamiento, 18 no funcionan, situación que les provoca temor cuando regresan de trabajar o cuando los estudiantes vuelven a casa, sobre todo los que acuden al turno vespertino. Solamente en la calle principal, de siete lámparas solamente funciona una.

Además, esa colonia es de mucho tránsito de personas, porque se encuentran entre el camino a La Pita y el Par Vial de la 9ª Avenida Sur.

Sin exagerar, afirmó, es preocupante lo que sucede, ya que en algunas noches se escucha cómo los delincuentes andan en la azotea y para evitar que se metan a las casas le hablan al velador y varios colonos salen a apoyarlo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 22, enero, 2017