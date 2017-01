Desobedecen al Gobierno Estatal de no Aumentar el Pasaje

* Transportistas del Ejido “Viva México”.

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- “Unos 3 mil habitantes de la colonia Viva México nos inconformamos en contra del aumento del pasaje que nos hacen a 12 pesos, porque deben cobrar 6 pesos como en toda la zona urbana, por lo que desde hoy anticipamos que de no anular ese aumento, la próxima semana iniciaremos acciones como las ocurridas en Cacahoatán”.

Así se expresó, Horacio Juárez Salazar, representante social de la colonia quien añadió, “la gente ya está muy irritada porque se afecta su economía y los permisionarios de Autotransportes ‘Mejía Hermanos’, ‘3 de Noviembre’, desobedecen al gobernador Manuel Velasco Coello, quien dio la orden tajante de que no hay aumento autorizado al pasaje”.

Indicó, “se aprovechan del gasolinazo y pese a que nuestra colonia es urbana como desde hace años consta en actas de Cabildo, el pasaje del transporte público no sólo debe respetar los 10 pesos que cobraban, sino bajarlo a 6, porque incluso así lo cobran los ejidos Raymundo Enríquez y Llano de la Lima.

“Por ejemplo, la empresa Transporte Cigarroa Hermanos, por el servicio Tapachula-Álvaro Obregón cobra 12 pesos, y está al doble de retirado, por eso decimos que no es justo porque Viva México está en la parte media, de Tapachula a Viva México son 6 kilómetros y de Tapachula a Obregón son unos 14 kilómetros”.

Indicó, “queremos que se redefina el servicio de unidades del transporte federal a urbano, que bajen el costo del pasaje, pues de no hacerlo desde hoy responsabilizamos a la delegación de la SCT de las acciones acordadas en asamblea de colonos de este sábado, además de otras irregularidades como ha ocurrido la falta de seguro a la hora de accidentes”.

“En las unidades los choferes pegan un papel con la supuesta nueva tarifa del pasaje, pero no vienen validadas con sello y firma de la oficina del transporte permisionario, y eso da mucho qué decir en su contra, de los contubernios entre transportistas voraces y las autoridades”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 22, enero, 2017