Oscuros Intereses Hacen que el Museo Regional del Soconusco Continúe Cerrado

En cajas de madera y protegidos por arneses, están las más de mil 400 piezas, listas para su transportación, ya que las instalaciones permanecen impecables, pudiéndole dar un atractivo más a la región.



*EL MUSEO LLEVA DOS AÑOS CLAUSURADO POR “RECOMENDACIONES” DE PROTECCION CIVIL.

*MIL 400 PIEZAS ARQUEOLOGICAS PERMANECEN GUARDADAS LISTAS PARA SER TRASLADADAS ¿A Dónde?.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- Este miércoles se cumple dos años y medio que fue clausurado el Museo Regional del Soconusco, ubicado en el centro de Tapachula, que alguien ordenó cerrar con el argumento de que las alrededor de mil 400 piezas que están ahí, corrían el riesgo por filtraciones de agua en la loza.

Sin embargo, los supuestos daños son más insignificantes que lo que ocurre en cualquier vivienda y por ello todo apunta que en realidad, pretenden que ese lugar se trasladado a otra región del Estado o del país.

Como se recordará, hace poco menos de tres años hubo una verificación repentina de Protección Civil y emitieron una resolución de que ese lugar debería ser clausurado.

En realidad había algunas goteras que se originaban en temporada de lluvias, pero cada año eran reparadas con el mantenimiento e impermeabilización, sin que pasara a más.

En 1984, hace 33 años, el Ayuntamiento que encabezó el exalcalde Didier Cruz Fuentevilla, firmó un convenio institucional para que ese lugar fuera el recinto del Museo.

Desde entonces, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se compartían las responsabilidades para dar mantenimiento al lugar y, desde entonces, no ha habido problemas.

En esos convenios había el compromiso de las autoridades locales de encargarse de la rehabilitación de la loza, y así se hizo durante muchos años.

El Gobierno Municipal también se encargaba de pagar los recibos por consumo eléctrico y agua. Hoy ese lugar no cuenta con energía y el personal federal que se encarga de custodiar las 24 horas el lugar, lo hace a oscuras.

El museo, que combina la arquitectura de principios del siglo pasado con la modernidad de los falsos plafones y un complejo sistema de iluminación, cámaras de vigilancia y hasta calefacción para tener en las óptimas condiciones las piezas, se encuentra actualmente limpio, ordenado, clasificado y listo para volver a abrir sus puertas, hoy si fuera posible.

Tiene seis salas impecables. Cinco de ellas sirven para presentar permanentemente la colección de arqueología, cerámica y monumentos líticos.

Una más, ubicada en la sala de entrada, es una exposición temporal en la que artistas locales, nacionales o extranjeros pueden expresar sus trabajos, como se hizo en diversas ocasiones.

Todo marchaba sin inconvenientes hasta que algunas piezas de ese museo tomaron interés muy especial de parte de turistas y Gobiernos internacionales.

Por ejemplo, un misterioso cráneo humano con incrustaciones de oro y jade que un día, repentinamente desapareció de ese lugar y recorrió el mundo entero, exhibido en las principales exposiciones y, por la protesta de los sectores productivos de la frontera sur, esa pieza regresó a su lugar tres años después.

Hay además, una estatuilla de un hombre blanco, barbado y con túnica, que algunos relacionan con la apariencia física de Jesucristo y que, al igual que una piedra con una cruz, representan la posibilidad de una relación entre los mayas y los aztecas, con la historia del cristianismo.

La oportunidad de ver esas tres piezas juntas, y muchas otras con una importantísima relevancia cultural, atrajo la atracción de alrededor de unas 300 personas diariamente.

Se cree que en la clausura de ese lugar, en realidad lo que hay es demasiado interés de que gran parte se esas reliquias, principalmente las tres piezas, sean sacadas del Soconusco.

Y es que en ese periodo al menos en 10 ocasiones han tratado de concluir el protocolo administrativo para consumar ese hecho con el argumento de que ese lugar se está cayendo en pedazos, aunque hasta ahora no lo han logrado.

El famosísimo cráneo, que ha sido la inspiración para escritores, investigadores y hasta para el cine internacional, permanece cuidadosamente embalado en una especie de sarcófago que lo protege hasta que vuelva a ser exhibido al público.

El resto de las piezas corrieron la misma suerte. Especialistas del INAH arribaron al lugar y guardaron minuciosamente cada una de ellas, desde las insignificantes cerámicas de tan solo algunos centímetros de tamaño, hasta los gigantescas estelas de varias toneladas de peso.

Sin embargo, en ese procedimiento también les fueron colocados los arneses que se requieren para ser movilizadas en cualquier momento.

En Chiapas, hay interés de parte de un grupo de políticos de llevarse el museo completo a un municipio del centro del Estado.

Mientras que unos ocho países europeos han ratificado su interés de preservar en museos famosos, las tres piezas, y otras más de manera permanente.

La pregunta es, ¿por qué Protección Civil clausuró ese lugar por una gotera, mientras que otros edificios públicos que literalmente se están cayendo por pedazos, como la Unidad Administrativa al sur de la ciudad, siguen abiertas al público sin ninguna reserva?

Valdría la pena saber quién o quiénes ordenaron la clausura de ese lugar, y el por qué no se ha abierto en casi tres años. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 25, enero, 2017