¡ Sí se Pudo ! PEMEX de la 4ª. Sur se Reubica en Puerto Chiapas, con Tecnología de Punta

*Se cumple una añeja demanda de los tapachultecos que hoy con Manuel Velasco Coello, ven cristalizados los esfuerzos.

*Es un triunfo compartido en una lucha que se extendió durante muchos años, destacó el mandatario.

Tapachula, Chiapas; 25 de enero.- Al inaugurar la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex en Puerto Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que esta reubicación da respuesta a una lucha que junto a la ciudadanía, inició desde hace casi 10 años y hoy se ha convertido en una realidad.

Acompañado del jefe de la Oficina de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, René Curiel Obscura, quien asistió en representación del director general de Pemex, José Antonio González Anaya, el mandatario chiapaneco agradeció a la sociedad de Tapachula por no descansar en esa lucha por trasladar la planta que representaba un peligro para la zona urbana.

Con una inversión de casi 800 millones de pesos, Petróleos Mexicanos (PEMEX) puso en operación éste miércoles la nueva Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD), en Puerto Chiapas, y se anunció que a partir de la fecha se cierran las viejas instalaciones.

La reubicación de la bodega de PEMEX, que fue absorbida por el crecimiento de la mancha urbana y actualmente ya estaba en el centro de la ciudad, representó por muchos años el mayor reclamo ciudadano, ya que significaba un alto riesgo para la población.

En el acto, que fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Dirección General de PEMEX, René Curiel Obscura y el gobernador, Manuel Velasco Coello, se informó que ahora ese lugar cuenta con la tecnología más avanzada en la materia en el país, es completamente automatizada, ecológica y garantiza la seguridad para los trabajadores y para la frontera sur en general.

Durante la inauguración de la planta, Obscura, explicó que en ese lugar se invirtieron 780 millones de pesos, y que tienen una capacidad de almacenaje de 65 mil barriles, el doble de la actual.

El terreno, ubicado a 25 kilómetros de Tapachula, cuenta con una superficie de 35 hectáreas, doce de ellas destinadas a la protección de los recursos naturales de ese sector.

El funcionario federal reconoció públicamente que la reubicación de PEMEX en Tapachula era una de las demandas más sentidas de la sociedad, pero que por muchos factores fue difícil de atender.

“Fue un compromiso que ahora cumplimos. Con esta terminal se garantiza seguridad, mejora la calidad de vida y coadyuva al desarrollo de Puerto Chiapas y sus habitantes”, afirmó.

Acompañados de el director de PEMEX Logística, Roberto Revilla Ostos; del senador Luis Armando Melgar Bravo; y del diputado federal, Enrique Zamora Morlet, señaló que es la obra más eficiente, con tecnología automatizada y la más avanzada del país.

Incluso hizo énfasis que a diferencia de otra terminales en México, la de Puerto Chiapas puede ser abastecida con auto-tanques, ferrocarril o por la vía marítima.

Ante el dirigente de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de PEMEX, Héctor Javier Saucedo Garza, del alcalde Neftalí del Toro Guzmán; y de los representantes de los sectores productivos, recalcó que esa terminal producirá desarrollo económico para la Entidad.

Sí se Pudo… Manuel Velasco

Por su parte, el gobernador chiapaneco no pudo esconder su emoción porque la reubicación de PEMEX en la frontera sur ha dejado de ser desde éste miércoles, una de las demandas más añejas.

Y es que Velasco, desde que fuera Diputado Federal, después Senador y ahora Gobernador, encabezó la lucha de los tapachultecos para sacar de ese lugar a la distribuidora de combustibles, pero siempre y cuando se construyera una más moderna para el servicio de todo el Soconusco.

¡Sí se pudo!, dijo el mandatario estatal al agradecer públicamente al Gobierno Federal esa inversión histórica, que se sumará a otras contempladas para Puerto Chiapas, como el Parque Agroindustrial, la Zona Económica Especial (ZEE) y el Malecón.

Sostuvo que la puesta en marcha de esa Terminal, es un triunfo compartido de los chiapanecos, y en particular de los tapachultecos, en una lucha que se extendió durante muchos años.

“La buena noticia para los chiapanecos es que a partir de hoy va quedar definitivamente clausurada la anterior planta de almacenamiento y que entra en operaciones esta nueva, que es segura y que no pone en riesgo la vida de los seres humanos”, insistió.

De igual forma, coincidió en que esa obra dará un importante impulso a Puerto Chiapas y contribuirá en la generación de empleos y recursos para Chiapas.

El gobernador hizo un reconocimiento público al senador Melgar y al diputado Zamora Morlet, por haberse sumado desde hace años a la lucha por la reubicación de PEMEX, y por sus participaciones desde el Congreso de la Unión para que eso fuera posible.

Velasco Coello solicitó públicamente al Gobierno Federal y en particular a PEMEX, que el abastecimiento de esa terminal sea principalmente por la vía marítima para aprovechar al máximo al Puerto y reducir la presencia de pipas cargadas con combustibles en las carreteras del Estado.

Así también, que se autorice la donación de los terrenos de las viejas instalaciones para convertir en ese lugar en un moderno centro recreativo, para que sea uno más de los íconos de identidad de Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 26, enero, 2017