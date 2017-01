Donald Trump Cimbra a México con “Tuitazos” Haciendo Declaraciones sin Sustento Legal

Peña Nieto Responde a Donald Trump y Cancela su Viaje a Estados Unidos

Ciudad de México; 26 de Enero.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto informó que canceló el viaje a Washington que tenía programado para el próximo 31 de enero para entrevistarse con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta en Twitter, el Mandatario emitió dos mensajes. En el primero se lee:

”Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”.

Segundos más tarde, escribió: ”México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Así, el jefe del Ejecutivo respondió al amago hecho por el mandatario estadounidense sobre pagar el muro fronterizo como condicionante para celebrar la reunión bilateral.

Fue esta mañana cuando el presidente Donald Trump arremetió de nueva cuenta contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al señalar que ha beneficiado sólo a México y no a su país.

Por lo anterior, sentenció, México deberá pagar el muro fronterizo que ha propuesto en su pasada campaña electoral como consecuencia de la pérdida de empleos en su país o de lo contrario, señaló, será mejor que el presidente Enrique Peña Nieto cancele su visita a la Casa Blanca, programada para el próximo 31 de enero.

El Presidente de Estados Unidos escribió en Twitter: ”Si México no está dispuesto a pagar por el muro, tan necesitado, lo mejor sería cancelar la visita”. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 27, enero, 2017