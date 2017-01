Lenta, Tediosa e Inoperante la Justicia Alternativa

Lenta, Tediosa e Inoperante la Justicia Alternativa

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- Las cientos de personas que fueron detenidas hace un par de semanas en Tapachula y en los municipios colindantes, acusados de protagonizar el mayor acto de vandalismo, destrozo y rapiña en la historia de la frontera sur, fueron liberadas.

Con ello, la promesa gubernamental de un castigo ejemplar a los que protagonizaron esas acciones delincuenciales que generaron -además- el pánico de la población y demostraron que las policías adscritas a la segunda ciudad en importancia en la Entidad habían sido rebasadas, hoy son un parámetro de impunidad.

La liberación de todas esas personas es, casi, una invitación a que se vuelvan a cometer disturbios similares o peores, sabiendo que detenidos saldrán libres tranquilamente horas después.

De nada sirvieron las pruebas en video y fotografías aportadas por los empresarios afectados y el resto de la sociedad que vio cómo se pisoteaba la dignidad de los tapachultecos por un puñado de jóvenes, que por enésima ocasión demostraron que ellos están por encima de la ley y que muchos servidores públicos, son intocables.

Lo peor de todo, es que también se comprobó que el nuevo Procedimiento Penal Acusatorio y la famosa Justicia Alternativa en Chiapas, de las que tanto se jacta el Poder Judicial en el Estado, es lenta, tediosa e inoperante.

Por el contrario, ha resultado ser la principal defensora de los delincuentes, porque ahora la principal función es evitar que las cárceles se sigan llenando de quienes violan la ley a cambio de que lleguen a una conciliación con la parte acusatoria, es decir, aquí no ha pasado nada.

Sin embargo, las víctimas que aún se atreven a acusar a sus agresores, al salir de los careos son amenazados por los delincuentes que ahora gozan de esa inmunidad que les proporciona el aparato judicial en la Entidad.

No se puede hablar de transparencia y mucho menos del combate a la corrupción. Con esas actitudes pareciera todo lo contrario y está abonando a que la población esté perdiendo rápidamente la confianza en sus autoridades, sobre todo en la aplicación de la justicia.

Prueba de ello es que los Jueces, sobre todo en Tapachula, son inamovibles, a pesar de que eso contradice la misma normatividad y el compromiso sexenal de que ahora sí, nadie estaría por encima de la ley.

Los Jueces, al ser oriundos y vecinos de Tapachula, entran en un conflicto de intereses porque dentro de los acusados puede haber familiares, conocidos y con algún tipo de relación.

El principal cuestionamiento es saber cuáles son las causas por las que los Jueces de Tapachula no son rotados a otras regiones del Estado.

Los ejemplos son muchos y todos los días. Con documentos en mano, auditorías, peritajes, y todo tipo de pruebas, los denunciantes comprueban la veracidad de las acusaciones, pero no hay respuesta, incluido el Tribunal de Justicia Alternativa donde se “resuelven” los casos.

Por el contrario, ahora se considera que robar menos de 150 mil pesos es un delito menor y por ello quien delinque, está tranquilo sabiendo que el Poder Judicial trabaja a favor de ellos.

Los Jueces, una y otra vez citan a los denunciantes a que entreguen más y más pruebas, hasta el hartazgo. Mientras, los acusados se dan el lujo de no llegar a las comparecencias y para ello envían cualquier papel, diez minutos antes de la cita.

Por si fuera poco, en el ramo de los accidentes, esta misma semana, un cafre del volante, a exceso de velocidad, embistió a un motociclista y lo arrastró hasta impactarlo en un poste.

El infortunado quedó seriamente lesionado, sobre todo en la cabeza, aunque afortunadamente sobrevivió a esa amarga experiencia. El transportista responsable, como era de esperarse, huyó.

Momento después se supo que un grupo de personas, que se presume también eran transportistas, visitó a las autoridades judiciales.

Cuando la parte que representa a la víctima se presentó a denunciar los hechos, los servidores públicos les dijeron que el culpable había sido el motociclista.

Pero los abogados solicitaron las pruebas y los peritajes que avalaran la repentina decisión de las autoridades, aunque obviamente no las había.

Al verse descubiertos, optaron por decir que cada quien pagara sus gastos, o sea, que las agresiones que sufrió el joven cuando cumplía con su trabajo, quedarán también en la impunidad.

Lamentablemente eso hace creer que en Chiapas solamente se castiga a quienes no tienen dinero.

Para comprobar si en realidad hay corrupción entre las personas que aplican la ley en Chiapas, bastaría solamente en investigar sus propiedades y cotejarlas con los sueldos que tienen reportados ante Hacienda.

A un año y medio de que se lleven a cabo las elecciones, la decisión entre el electorado es muy difícil, porque ahora, la alternancia, es más de lo mismo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 27, enero, 2017