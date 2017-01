Gobernador Velasco Pone en Marcha El Programa “Familias Fuertes”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al encabezar el arranque de la segunda etapa de la estrategia “Familias Fuertes; Amor y límites” en la capital chiapaneca, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que a través de estas acciones se fortalecen los valores de la familia y se consolida la comunicación y lazos de unidad entre madres, padres de familia y sus hijos e hijas.

En este sentido y junto al presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales, Fernando Álvarez Simán, el mandatario estatal felicitó y reconoció a quienes participaron en la primera etapa de esta estrategia que inició en junio de 2015 en la Ciudad Rural de Jaltenango de la Paz, y subrayó los alcances de la puesta en marcha de la segunda etapa.

“En este programa van a participar adolescentes estudiantes de primaria y secundaria junto con madres y padres, en sesiones donde se les enseñan los valores familiares para prevenir que las y los adolescentes se enfrenten a embarazos no planeados, o problemáticas como las adicciones, el acoso o la deserción escolar”, señaló.

Al respecto, el Gobernador detalló que la estrategia “Familias Fuertes” se aplica de manera prioritaria en el núcleo de las familias, para que a través de una mejor comunicación entre los padres y sus hijos, se fortalezcan sus valores y principios.

Apuntó que la comunicación y la unión familiar son las mejores herramientas para construir lazos más fuertes y sea en sus hogares donde las y los jóvenes encuentren el apoyo que necesitan para salir adelante y lograr sus metas.

En Chiapas, dijo, el centro de la política pública son las familias porque es ahí donde se construye el desarrollo y el bienestar; por ello, desde el inicio de esta administración el compromiso ha sido trabajar para que tengan acceso a la salud, educación, alimentación nutritiva y mejores oportunidades.

Ante el público presente, el gobernador Velasco puntualizó que como parte de estas acciones se da un fuerte impulso al deporte, con más y mejores espacios deportivos y fomentando las actividades físicas con la Cruzada Estatal del Deporte para prevenir el riesgo de las adicciones y de actos de violencia, como la tragedia ocurrida en la escuela de Monterrey.

Asimismo, otra medida a favor del bienestar de las y los jóvenes es la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes, siendo Chiapas el segundo estado del país en implementar una estrategia de este tipo.

“Todo esto lo hacemos porque no queremos que en Chiapas, ningún adolescente interrumpa sus planes ni sus sueños, queremos que con el apoyo de sus familias y de las instituciones, sigan saliendo adelante y tengan todas las oportunidades para alcanzar sus metas”, subrayó.

Por su parte, la oficial de Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Chiapas, Margarita Aguilar Ruíz, mencionó que las personas que forman parte de esta estrategia son un ejemplo para otros estados al avanzar a la segunda fase de “Familias Fuertes; Amor y límites”, ya que representa un esfuerzo intersectorial, desde la sociedad civil, para obtener buenos resultados.

Durante su intervención, Fernando Álvarez Simán explicó que en esta ocasión corresponde a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez llevar a cabo la segunda etapa de esta estrategia, trabajando de manera coordinada con el Consejo Municipal de Población y el Ayuntamiento en diversos centros escolares.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor dejó en claro que se impulsarán temas como la integración familiar, el amor en el núcleo del hogar para tener familias sustentadas en el amor y el respeto, así como la construcción de una sociedad que tenga por valores supremos la unidad, la sobriedad y el respeto, con jóvenes dedicados al estudio y al trabajo.

Finalmente, la joven Montserrat Coutiño Villagómez, beneficiaria de la estrategia, en la ciudad rural Jaltenango la Paz, señaló que gracias a ésta se mejora la comunicación entre padres e hijos, por lo que “es un gran honor para mí representar a mis compañeros, a sus papás y mamás, quienes participamos en “Familias Fuertes; Amor y límites”. ICOSO

