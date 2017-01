Depuran Padrón de Apoyos de la SAGARPA

* Para Eficientizar Recursos Federales.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero.- El productor agropecuario que no se inscriba en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) no va a tener apoyo, afirmó el jefe del Distrito de Desarrollo Rural SAGARPA 08, Fortunato Urtuzuástegui Ibarra.

En esas oficinas les están informando qué documentación deben llevar para poderse inscribir, porque hoy en día está muy amarrado, hay candados dentro del padrón único de productores, señaló.

“Nosotros los inscribimos, los elevamos a nivel nacional, ahora debe ir su voz y su foto, porque hay muchos que siguen cobrando y ya están muertos, la situación es que tenemos que poner orden”, aseguró el funcionario federal.

“Con esto se va a poner orden y se optimizarán los recursos, destacó; además, las reglas de operación dicen un sólo apoyo nada más, un sólo apoyo por productor.

“Esto permitirá que lleguen los recursos al productor, porque hay muchos que están dentro de dos o tres apoyos y la verdad es que no les llega nada, porque se inscribieron con una organización y con otra y al momento de hacer cruzamiento de información se detecta que está anotado en varios lugares, va para afuera”.

Urtuzuástegui Ibarra señaló que ahora el productor, de manera personal llegará a inscribirse al CADER para ser tomado en cuenta para los apoyos destinados por el Gobierno Federal.

Todos los sistemas productos están bien delimitados dentro de las reglas de operación, por lo que deberán estar atentos para saber cuándo les toca, sostuvo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 30, enero, 2017