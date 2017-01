EEUU Evalúa que Cárteles de Drogas Paguen el Muro

* Afirma Jefe del Gabinete de Trump

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, señaló hoy que no se ha tomado una decisión final sobre el pago del muro con México, pero evalúa un “buffet” de opciones, incluidos impuestos a cárteles de drogas o vía multas a inmigrantes.

“No hay una conclusión final exactamente como este muro va a ser pagado por el gobierno mexicano”, dijo Priebus, ex presidente del Partido Republicano, en una entrevista para el programa Face The Nation de la cadena CBS.

“Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que vienen a través de la frontera. Puede ser a través de una reforma fiscal y una fórmula de impuestos sobre importaciones y exportaciones, y créditos. Podría ser sobre los cárteles de las drogas. Y podría ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan multas”, enumeró.

“Podría ser todo lo anterior. Existe un buffet de opciones que tenemos para pagar este muro. Necesitamos pagar este muro. Construiremos el muro. Y se va hacer”, indicó.

Priebus dijo que la administración Trump se encuentra apenas en las etapas iniciales del proceso.

“Hemos estado en el cargo durante siete u ocho días. Y hemos hecho una increíble cantidad (de cosas). Y creo que la única cosa que el público puede decir del presidente Trump es que está cumpliendo sus promesas”, señaló.

Priebus sostuvo que el público no debería estar sorprendido de las acciones del nuevo presidente estadounidense.

“Estoy algo sorprendido de que la gente esté sorprendida de que él se esté conduciendo exactamente de la manera en que dijo que lo haría, siendo un hombre de acción y protegiendo a los estadunidenses”, refirió.

En contraste, el senador demócrata Bob Menéndez calificó de absurdas, increíbles e ilegales las exigencias de Donald Trump a México sobre el muro fronterizo y las sugerencias de que podría ser pagado con un impuesto fronterizo de 20 por ciento.

Menéndez, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, deploró que Trump haya provocado en sólo una semana en el poder un “conflicto” con quien calificó como “el vecino más significativo de Estados Unidos”.

“Absurdo, increíble”, señaló en una entrevista con la cadena Univisión sobre el manejo de Trump de la relación con México. “Nunca he visto en mis 25 años en el Congreso un momento de tener una relación tan baja como la que tenemos en este momento”.

Menéndez sugirió que el presidente Trump parece no tomar en cuenta que México es un mercado de exportación para productos estadounidenses por 267 mil millones de dólares, además de compartir una “relación importante” en asuntos de seguridad y hemisféricos.

El senador cubano americano consideró asimismo que las ideas para imponer un impuesto fronterizo de 20 por ciento las exportaciones de México son ilegales tanto bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“(Si) nosotros vamos a poner un impuesto del 20 por ciento, ellos van a poner un impuesto, quiere decir que los contribuyentes de Estados Unidos van a pagar más por los productos agropecuarios que vienen y otros productos (y) va a costar trabajos (en Estados Unidos)”, añadió.

Expertos y economistas coinciden que si la administración Trump concreta el plan de gravar las exportaciones a Estados Unidos de sus socios comerciales, el costo será pagado por los consumidores estadounidenses de las bienes o servicios importados. Sun

Esta nota fue publicada el día: 30, enero, 2017