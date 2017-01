Minicasinos y Piratería sin Control de Autoridades Municipales

Una de las tantas reuniones que tienen los organismos encargados de impartir seguridad.

* Proliferan Libremente en Mercados y Centro de la Ciudad.

A pesar de realizar patrullajes, los policías municipales y demás corporaciones no han podido frenar los ilícitos que se dan cotidianamente.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero.- Las corporaciones policiacas se olvidaron de combatir el aumento de la piratería de discos, maquinitas tragamonedas y video-juegos de apuestas o minicasinos, del trasiego y distribución de drogas, contrabando, por estar combatiendo asaltos, robos, extorsiones, secuestros y tampoco han podido dar buenos resultados.

La evidencia está con la PGR y demás policías que no meten trabajos y se puede ver con la venta pirata de discos de música y películas por todas partes del centro de la ciudad, al igual que los negocios con maquinitas y los mercados saturados de esos juegos de azar, y todo por intereses económicos y de grupos que los lideran.

Esas actividades ilícitas se conoce que van en aumento por cobradores que, incluso, actúan con prepotencia, y la gente los aguanta por la impunidad que brindan, como en tienditas de drogas, de ropa de paca y contrabando en general, donde sujetos conocidos como “El Lolo” y “Chus”, dicen tener pagada la plaza y controlar todo.

Por versión de comerciantes y algunas autoridades, se conoce igual que esos productos los expenden en puestos ambulantes, desde donde la delincuencia caza a sus víctimas de robo, como los ayudantes de combis colectivas que igual atracan en el centro y distribuyen drogas en bares y cantinas.

Es de notarse que después de los reclamos de la sociedad tapachulteca el Centro Histórico está lleno de policías de las 3 instancias de Gobierno, los patrullajes son constantes; pero no han podido frenar a la delincuencia, los rebasa y peor todavía, han ido en aumentos otros ilícitos.

Se ha dicho y observado por sectores productivos y algunas autoridades, que ha faltado coordinación entre las corporaciones policiacas, que por cierto seguido se reúnen, se desconocen de sus planes, acuerdos, logros, desaciertos, enmiendas, en sí, no hay buenos resultados contra la ola de inseguridad.

A finales de la semana pasada se tuvo otra de las ya clásicas reuniones de los cuerpos policiacos, del C-4 y organismos ejes en materia de seguridad pública como el COMSEP, COCOPARCI y los jefes policiacos que, como siempre, al final a EL ORBE, negaron informes de lo hecho o dejado de hacer.

Tampoco quisieron informar de algún sistema o método novedoso que vaya a coadyuvar en combate a la delincuencia como el teléfono de emergencia 911, que necesita fomentarse entre la población para un mejor uso y por la diversidad de auxilios que presta local, estatal y nacional.

Sobre esas fallidas y misteriosas reuniones de los jefes policiacos para coordinarse y, resultar como siempre, sin rendir buenas cuentas a la sociedad, para las 19 horas del 31 de enero, habrá una reunión más de los mandos y órganos de seguridad en CANACO-SERVITUR.

Ya por favor señores funcionarios, agarren juicio, asuman su responsabilidad, trabajen con inteligencia, verdadera coordinación y a toda su capacidad para devolver la confianza y paz a la sociedad que ha venido viendo en zozobra por el aumento de la delincuencia. Ya sean garantía de la seguridad controlando a la delincuencia.

Recuerden que estamos en la Frontera Sur de México, en la que nadie está exento de ser víctima de la delincuencia, de que solos ustedes todo es más difícil, hay necesidad de la coadyuvancia de la sociedad; pero corresponsablemente hagámoslo juntos por el bien de la seguridad y desarrollo de Tapachula. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

