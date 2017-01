PGR e Interpol Investigan a 20 ex Gobernadores por mal Manejo del Erario Público y Corrupción

Entre los ex mandatarios estatales investigados, se encuentra Juan Sabines Guerrero, por la deuda contraída en nuestro Estado durante su sexenio.

Ciudad de México.- Al menos 20 ex gobernadores se encuentran en prisión, son investigados o buscados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Interpol por delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal o peculado, según “La Silla Rota”.

Las averiguaciones previas que los gobiernos federal y estatal abrieron en los últimos 10 años fueron iniciadas por irregularidades en Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Baja California y Durango.

Incluso, el gobierno de Estados Unidos tiene abiertos expedientes en contra de tres ex mandatarios.

Sin duda el ex mandatario más buscado es Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, a quien se acusa de cometer el mayor fraude contra el erario y de permitir que a niños con cáncer se les aplicara agua, no quimioterapias.

Además, Javier Duarte es buscado en 190 países a través de la Interpol.

En esta lista también figura, el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien está preso por peculado y es acusado, entre otras cosas, de haber construido una presa dentro de su rancho con dinero público.

De acuerdo con la PGR en la presente administración, la Federación y las entidades presentaron pruebas para consignar, iniciar un juicio y que fueran ingresados a la cárcel Andrés Granier Melo, de Tabasco; Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Jesús Reyna García, ex mandatario interino de Michoacán, así como Rodrigo Medina, de Nuevo León.

Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, fue sentenciado el pasado 10 de enero a pasar seis años en prisión por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público, pero tramitó un amparo para evitar ser ingresado.

La lista de ex funcionarios recluidos incluye a Mario Villanueva Madrid, quien después de estar preso en Estados Unidos fue repatriado a México para cumplir una condena de 22 años por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ofrecen recompensa

En tanto, Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Duarte de Ochoa son buscados por la PGR, que ofrece recompensa por información que lleve a su paradero.

Otros ex mandatarios investigados son: Ángel Aguirre Rivero, Guerrero; Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán; Humberto Moreira Valdés, Coahuila; Marcelo Ebrard Casaubón, Ciudad de México; Carlos Joaquín González y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Juan Sabines, Chiapas; Jorge Herrera, Durango; Mario Anguiano, Colima; y César Duarte, Chihuahua, y Rubén Moreira, Coahuila. Agencias

Esta nota fue publicada el día: 30, enero, 2017