Bloquearon el Puente Suchiate II por la Inseguridad y el Gasolinazo

Organizaciones sociales y civiles urgieron a las autoridades incrementar el número de policías, para garantizar la protección a la ciudadanía. Organizaciones sociales y civiles urgieron a las autoridades incrementar el número de policías, para garantizar la protección a la ciudadanía.

Suchiate, Chiapas; 30 de Enero.- Inconformes por la ola de inseguridad, gasolinazo y el alza al pasaje, organizaciones sociales, productivas y tricicleros, realizaron una marcha de protesta que culminó con el bloqueo del puente internacional Suchiate II.

Con la toma de este puerto fronterizo que es utilizado para la importación y exportación de mercancías, se quedaron varados decenas de tráileres, situación que preocupó a los camioneros porque muchos productos son perecederos.

Mientras llegaban habitantes de otras comunidades, también bloquearon durante dos horas el puente “Cuarentenaria”, que es una de las entradas a la cabecera municipal.

Retuvieron, de igual forma, unidades del transporte foráneo por incremento al pasaje, por lo que fue necesaria la intervención del delegado del Transporte, Noé Pinto Pinto.

Uno de los representantes de los inconformes, Juan José González Pérez, dijo que hay preocupación por los incrementos a los combustibles porque le pega a la economía en general, toda vez que han tenido incrementos, el pasaje, la tortilla, la canasta básica.

“Estamos también en contra de los legisladores que nosotros elegimos y ahora estamos arrepentidos porque sólo sirvieron para levantar el dedo, el pueblo de Suchiate está harto”, aseguró.

Dijo que se pondrán en rebeldía porque no van a pagar el predial, energía eléctrica, agua, “ya Suchiate despertó, ya basta de tantos abusos, porque urge una solución”.

Imparable la Ola de Inseguridad y Falta de Obras.

Por su parte, Javier Ovilla Estrada indicó que la ola de inseguridad es preocupante, no hay día que se cometan asaltos, robos, gente lesionada y hasta crímenes, situación insostenible y causante de temor entre los ciudadanos porque podrían ser heridos y hasta muertos por una bala perdida.

Indicó que la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo ha sido rebasada por la inseguridad y ella, para ocultar lo que ocurre, sólo atina a decir que no pasa nada, en lugar de solicitar más vigilancia y capacitar a sus agentes policiacos.

Otra problemática es la falta de obras de beneficio social y la única que está haciendo en la entrada norte del municipio ya tiene varios meses de iniciada pero actualmente está suspendida y no se sabe qué sucede.

Hace falta un hospital en este municipio y solo han recibido promesas, mientras que el Centro de Salud ya es insuficiente y presenta escasez de medicamentos, dijo.

En el marco de las inconformidades, tomaron unidades del transporte foráneo, para exigir a las autoridades para que le bajen al precio del pasaje.

Denunciaron que por órdenes del regidor Juan Carlos Villatoro, dos de sus compañeros fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Municipal, los cuales no participaron en el plantón. Uno se llama Daniel Muñoz y el otro no sabían su identidad, acusados de haber secuestrado las unidades de pasaje. Cabe hacer mención que el bloqueo concluyó alrededor de las seis de la tarde. EL ORBE/Rodolfo Hernández González

Esta nota fue publicada el día: 31, enero, 2017