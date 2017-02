Cúpula Empresarial Mexicana Cierra Filas Ante Amenazas Lanzadas por Donald Trump

Más de 23 representantes de organizaciones empresariales del, se unificaron ayer contra las políticas económicas que viene implementando el nuevo gobierno de Estados Unidos.

*LOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES CÁMARAS, ASOCIACIONES Y CONFEDERACIONES EMPRESARIALES DEJARON CLARO QUE NO LES PROVOCA “MIEDO NI PARÁLISIS”.

* ESTAMOS ORGANIZADOS Y LISTOS PARA AFRONTAR LAS NEGOCIACIONES Y LA DIRECCIÓN DE LA NUEVA AGENDA BILATERAL.

Ciudad de México.- La cúpula empresarial cerró filas ante las amenazas lanzadas por el presidente estadunidense Donald Trump, respecto a romper relaciones comerciales con México.

Reunidos en la Torre Virreyes, los representantes de las principales cámaras, asociaciones y confederaciones empresariales dejaron claro que la incertidumbre respecto a la relación con la Unión Americana no les provoca “miedo ni parálisis”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón señaló: “Somos fuertes y debemos enfrentar el escenario internacional exigiendo respeto y buscando nuestro mayor beneficio. Nuestra relevancia en el contexto internacional ha quedado demostrada en incontables ocasiones. Somos la 14° economía mundial, uno de los principales exportadores a nivel global, así como el más importante en América Latina. Tenemos grandes aliados internacionales para comercializar nuestros bienes y servicios y somos uno de los países más atractivos para invertir”.

A la reunión asistieron los representantes de 23 organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); la Asociación de Bancos de México (ABM); la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otros.

El líder del CCE aseguró que pese a las medidas proteccionistas de Trump, empresas extranjeras y nacionales invertirán hasta 25 mil millones de dólares en el año que corre.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), entre enero y septiembre del 2016, los flujos por Inversión Extranjera Directa (IED) era de 20 mil millones de dólares.

“El proteccionismo no es la solución. Las naciones que se cierran se quedan solas. El mundo hoy, más que nunca, necesita ejemplos de apertura. México sigue comprometido con su modelo de desarrollo con libre mercado y apertura comercial”, planteó Castañón.

Los empresarios explicaron que realizan una convocatoria a los distintos grupos de la sociedad para promover y encauzar los valores de México ante el mundo, dando a conocer nuestras fortalezas en lo económico, turístico, financiero, así como en lo académico y cultural.

No sólo eso. Al igual que el viernes pasado, cuando el hombre más rico del mundo dio su espaldarazo al presidente Enrique Peña Nieto, el resto del empresariado se comprometió a respaldar al ejecutivo en cualquier negociación con Donald Trump.

“El mundo está observando a México: los mexicanos podemos y debemos presentar un frente unido. Los empresarios estamos organizados y listos para afrontar las negociaciones y la dirección de la nueva agenda bilateral, respaldando con total apoyo al equipo negociador encabezado por el gobierno federal”, aseguró el CCE.

Según la cúpula empresarial, México tiene rumbo por lo que puede llevar a cabo un diálogo con dignidad y respeto para alcanzar, en lo posible, una relación ganar-ganar con Estados Unidos, pero a la vez fortalecimiento de nuestro mercado interno y diversificación de nuestros mercados externos.(Apro)

Esta nota fue publicada el día: 1, febrero, 2017