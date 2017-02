Este 2017, se Consolida la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

*Emite mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno

*Juntos lograremos grandes acciones este 2017: Gobernador

*Puntualiza logros alcanzados en cuatro años de gestión

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Al emitir un mensaje al pueblo de Chiapas en torno a las acciones realizadas en cuatro años de su administración, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó el esfuerzo que de manera conjunta se realiza en los 122 municipios del estado, el cual “nos va a permitir cosechar obras importantes en este 2017”.

A través de medios electrónicos y redes sociales, el Ejecutivo estatal anunció que este año se consolidará la nueva Zona Económica Especial de Puerto Chiapas que impulsará la producción, la competitividad y el comercio de la entidad y el sur de México.

La Zona Económica Especial, remarcó, será un parteaguas para sentar los cimientos de una nueva etapa económica, ya que mediante el impulso de la productividad y la atracción de mayores inversiones, se pondrán en marcha 16 proyectos de transporte, logística y energía con un valor estimado de 11 mil 300 millones de pesos en los próximos 10 años.

En un recuento de las acciones más relevantes a realizarse en este año, destaca que se van poner en marcha más de 30 hospitales en diferentes regiones del estado; nuevos libramientos como el de Tuxtla Gutiérrez y más caminos carreteros como el de la Frailesca, la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Comitán y de Comitán a Ciudad Cuauhtémoc en la frontera con Guatemala; asimismo, el puente que conectará a La Concordia con la Sierra y la ampliación del Aeropuerto Ángel Albino Corzo para poder recibir más visitantes.

Se abrirá una nueva página en la historia de la entidad con la inauguración del Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas que será el primero del país.

Este año, enfatizó el Gobernador, será muy importante para el pueblo de Chiapas.

“Sin duda habremos de enfrentar retos y desafíos que nos pondrán a prueba nuevamente, y los vamos a enfrentar como lo hemos hecho los chiapanecos a lo largo de nuestra historia: con coraje, amor a nuestra tierra y mucha determinación. Hoy más que nunca estoy convencido que Chiapas debe seguir por el camino de un Gobierno que escucha, dialoga, que es tolerante, atiende y le cumple a la gente”, subrayó.

De igual manera, Velasco Coello ratificó su compromiso de seguir encabezando un Gobierno itinerante, trabajando en los barrios, colonias, ejidos y comunidades de la geografía estatal para estar cerca de la gente; un gobierno de puertas abiertas, que siga siendo factor de unidad y no de división, que siembre concordia y fraternidad entre hermanas y hermanos chiapanecos.

Al convocar a la unidad y al trabajo conjunto, reconoció que los tiempos actuales son de grandes retos y muchos desafíos, por lo que llamó a confiar en las bases que se han construido durante estos cuatro años para salir adelante.

En su llamado, Manuel Velasco convocó a todas las personas, de todos los sectores y grupos sociales a dar todo de sí para llevar a Chiapas al siguiente nivel de desarrollo.

“Seguiré recorriendo las regiones y los municipios de nuestro estado para acompañar en esta tarea a cada ciudadana y cada ciudadano, porque siempre encontrarán en mi Gobierno a un aliado para trabajar unidos en torno a un mismo objetivo en común: el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones”, finalizó.

Logros alcanzados en cuatro años

Mediante un formato que permitió a Velasco Coello interactuar con mujeres y hombres provenientes de distintos municipios de Chiapas, y de diversos sectores, se presentaron los logros obtenidos de las acciones concentradas en cuatro rubros: Bienestar, Desarrollo, Medio Ambiente y Crecimiento.

“Debemos sentirnos muy orgullosos y muy motivados por el esfuerzo que juntos estamos realizando”, afirmó al tiempo de recordar que en cuatro años de su gestión, se han construido los cimientos para lograr la transformación del estado.

Como lo afirmó ante los representantes populares en la sede del Poder Legislativo, en su mensaje ante la población, el gobernador Manuel Velasco subrayó que Chiapas es un estado de libertades, por lo que ratificó su respeto a la libre manifestación de la ciudadanía, siempre y cuando no afecte la vida productiva y los derechos de la sociedad.

Destacó el rubro de seguridad, otorgándole un valor prioritario para el desarrollo de Chiapas y de las familias, para que puedan salir sin preocupaciones y desarrollar sus actividades sin ningún tipo de riesgo.

La seguridad de la población, dijo, es una tarea que exige el mayor compromiso las 24 horas del día, los 365 días del año; aquí, señaló, se han invertido 10 mil millones de pesos para fortalecer a las corporaciones policiacas, prevenir el delito y promover la participación ciudadana.

Se trabaja para hacer más fuerte y más competitiva la economía y la vocación productiva de las regiones, de ahí que se toman decisiones responsables para contar con finanzas públicas sanas: no contrayendo deudas, poniendo en marcha mecanismos que protejan el bolsillo de la gente, implementando un nuevo Plan de Austeridad y en breve el Primer Sistema Estatal Anticorrupción, en el que por primera vez participará la sociedad civil de una manera abierta y transparente.

Continúa el apoyo a quienes impulsan la economía desde cada uno de su municipios para hacer fuerte la economía de las familias; en cuatro años se han atraído inversiones privadas por 5 mil 900 millones de pesos.

“Tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para consolidar a Chiapas como la principal puerta del sur de México, una puerta que a lo largo de décadas ha dado paso a una floreciente relación comercial y económica entre México y 19 países de Centro y Sudamérica”, precisó.

Chiapas avanza y se consolida como uno de los mejores destinos turísticos de todo el país, en lo que va de la administración se han recibido 19 millones de turistas nacionales y extranjeros, que han generado una derrama económica de 64 mil millones de pesos.

El gobierno estatal camina con las mujeres y los hombres que todos los días hacen grande al campo de Chiapas, solo en el 2016 se realizaron más de 200 giras de trabajo para entregar en propia mano los apoyos e insumos.

Chiapas ocupa el primer lugar nacional en superficie sembrada de maíz y sigue siendo líder nacional en la producción de miel, plátano, limón persa, mango ataúlfo, rambután y palma de aceite; en hato ganadero es tercer lugar nacional.

En otro tema, una de las mayores satisfacciones de este Gobierno ha sido consolidar programas únicos a favor de las mujeres, quienes son el pilar de las familias.

“Hoy todos debemos ser los defensores de sus derechos para que ninguna mujer sea discriminada por el hecho de ser mujer”, consideró y a quienes han sido víctimas, les solicitó no quedarse calladas y denunciar para que todo aquel que atente contra sus derechos e integridad, pague con cárcel.

Respecto al tema de salud, se han construido los cimientos de una nueva etapa en infraestructura; la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más afiliados al Seguro Popular, actualmente más de 3 millones 600 mil personas tienen garantizado el acceso a la salud.

Este gobierno arrancó el programa de infraestructura educativa más completo de los últimos tiempos para construir, rehabilitar y equipar más de 8 mil espacios en todos los niveles educativos; las obras educativas son importantes pero siguen siendo insuficientes para hacer justicia al esfuerzo que hacen cientos de maestras y maestros para impartir clases en toda la entidad.

Porque el lugar de la niñez está en las escuelas y no en los centros de trabajo, se combate el trabajo infantil, logrando sacar de los centros de trabajo a 32 mil niñas, niños y adolescentes.

Chiapas es un referente nacional en el combate al analfabetismo y el rezago educativo. En cuatro años se superó la meta sexenal y ahora 120 mil personas han aprendido a leer y a escribir y 200 mil adultos culminaron la educación básica.

Con la Cruzada Estatal por el Deporte se promueve la actividad física en cada colonia y cada comunidad, en infraestructura deportiva se invirtieron casi mil millones de pesos para recuperar 770 espacios deportivos en todo el estado y construir mil gimnasios al aire libre.

A través de los programas “Amanecer” y “65 y Más” se ha logrado que el 83 por ciento de los adultos mayores reciban mes con mes un beneficio económico.

La esencia de Chiapas se encuentra en sus pueblos indígenas, en sus raíces y tradiciones, por ello se impulsan programas únicos que fomentan su bienestar, protejan sus derechos y combatan la marginación. Se beneficia a 6 de cada 10 hogares; en cobertura de salud, se pasó del 55 al 85 por ciento y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es primer lugar nacional en alfabetización indígena.

Se construyen las obras que están transformando a Chiapas; por ello, junto con el Gobierno de la República se realiza un Plan estratégico de Infraestructura con el que se han modernizado más de 20 mil kilómetros de carreteras y caminos más seguros, que mejoren la conectividad y beneficien la vida productiva.

A la fecha, se han pavimentado 206 kilómetros de calles y avenidas con concreto hidráulico, que representan 2 mil cuadras pavimentadas en colonias y comunidades de todo el estado.

En cuatro años se han realizado más de 130 mil acciones que mejoran las condiciones de viviendas: con SEDESOL se trabaja el programa Piso Seguro logrando que cerca de 100 mil hogares tengan piso firme y 90 por ciento de los hogares cuentan con agua entubada.

Chiapas es uno de los emblemas naturales más importantes de México. Aquí existe una agenda única para la conservación y la reproducción de especies como el quetzal y la guacamaya roja.

Gracias a la Selva Lacandona, México es uno de los países más megadiversos del mundo, por eso está más protegida, porque fue declarada Zona de Salvaguarda, lo que convoca a unir esfuerzos para evitar su explotación y preservar la biodiversidad de sus siete áreas naturales protegidas.

El Gobernador Velasco finalizó haciendo alusión a las acciones de la nueva Secretaría de Protección Civil, con la que se ha construido una política basada en tres objetivos: proteger la vida, proteger el patrimonio y proteger el medio ambiente. ICOSO

