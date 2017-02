Imparable la Inseguridad en la Frontera Sur

* La Población Solicita la Presencia del Ejército y Gendarmería.

Tapachula, Chiapas; 01 de febrero.- Los niveles de inseguridad en la Frontera Sur han ido incrementando paulatinamente al grado de convertirse en el principal problema de la sociedad; por ello los pobladores han decidido aplicar la ley con sus propias manos y conformar autodefensas.

Aún cuando los niveles de inseguridad todavía no son tan altos como en otras partes del país, la falta de respuesta de las autoridades hace pensar que se lleva ese mismo camino.

La irritabilidad en las comunidades es porque ven con desagrado que hay impunidad a favor de quienes han protagonizado robos, asaltos o agresiones.

En una reunión de representantes de sectores productivos de la región, se confirmó que en varias zonas del Soconusco, la población ha formado autodefensas.

Coincidieron que gente que regularmente es sumamente tranquila, ahora se ha tenido que armar con palos, machetes y hasta con pistolas para organizarse y hacer recorridos durante las noches en sus colonias en varias poblaciones de la región.

Asimismo, “que eso hace ver la necesidad de una mayor presencia de la policía para hacer frente a los delincuentes, y porque se desconfía que los encargados de cuidar a la comunidad estén de lado de los maleantes o se vendan a ellos”.

Señalaron que no puede quedar en la impunidad tantos delitos que se cometen, y que incluso muchos ni se denuncian; y que son los resultados los que hacen fortalecer la confianza o dejar de creer en quienes están en el proceso de la procuración de justicia.

Argumentaron que esa desesperación civil ha llevado también, en algunas partes del país, a la actividad de los “justicieros”, que son ciudadanos que han ultimado a delincuentes cuando los han intentado asaltar, o los casos de linchamiento por partes de turbas que hacen justicia por su propia mano.

Hicieron referencia de algunos casos recientes en Tapachula y en municipios aledaños, donde los pobladores han detenido a presuntos asaltantes y los han sometido a golpizas brutales.

Esto con la justificación de defender su vida, su integridad y sus bienes, y de los integrantes de sus familias y vecinos.

“Todos tienen el derecho de una legítima defensa ante un agresor, aunque tenemos muy en claro que el derecho que nos asiste es defendernos del delincuente, porque las autoridades han sido rebasadas”, comentaron al poner como ejemplo el mayor acto vandálico y de saqueo en la historia de Tapachula, ocurrido al principio del año.

Lamentaron que de los casi 500 detenidos por esos hechos, los hayan dejado en libertad por considerarlos delitos menores.

Por eso insistieron que las lesiones que reciban los delincuentes de parte de los pobladores, es por la irresponsabilidad de las autoridades.

“La presencia de la policía es necesaria. Sin embargo la seguridad no puede fincarse solo en la vigilancia, sino en una verdadera estrategia de la prevención del delito”, abundaron al hacer referencia que poco a poco se ha ido perdiendo la tranquilidad de caminar por las calles de la región.

Sobre la presencia de las fuerzas militares en las calles para brindar seguridad a la sociedad, indicaron que mientras la policía no cumpla con esa responsabilidad prioritaria, es urgente y necesaria la presencia del Ejército y la Armada de México, así como de la Gendarmería.

Indicaron que la porosidad de la frontera y la falta de atención al cuidado de la soberanía nacional en la región, se ve reflejado con la facilidad que tienen los sicarios para cruzar de un lado hacia el otro de la franja limítrofe y asesinar a balazos por unos cuántos pesos, a quienes les den por consigna.

Aunando a eso, el número de delitos cometidos por centroamericanos en Tapachula ha ido en aumento rápidamente. Por las noches y madrugadas hay extranjeros de diversas nacionalidades que escandalizan en el centro de la ciudad o son reportados como sospechosos en cruceros y colonias populares, pero no son detenidos con el argumento de que son protegidos por organismos de derechos humanos.

Se desconoce cuáles son las causas que motivaron a suspender los operativos migratorios en los municipios del Soconusco, para hacer cumplir lo que establece la ley y repatriar a quienes han ingresado a Chiapas de manera furtiva.

También han sido cancelados los operativos para verificar vehículos y motocicletas, porque hoy en día infinidad de unidades circulan en la ciudad con vidrios polarizados, sin placas o con calcas de otras entidades del norte del país.

Es más, alrededor del Palacio Municipal se encuentran estacionados todos los días, carros y camionetas sin placas, pero señalan los agentes de Tránsito que no pueden hacer nada porque son de funcionarios. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Esta nota fue publicada el día: 2, febrero, 2017