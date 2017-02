Pongan fin a los Gasolinazos: Velasco

En Cintalapa, el Gobernador colocó la primera piedra de un mercado público, inauguró obras de pavimentación y entregó luminarias con tecnología LED.

*Productores del municipio recibieron 100 sementales bovinos y 50 ejemplares ovinos con registro genealógico y evaluación genética

Cintalapa, Chiapas.- El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pidió que la cancelación de los gasolinazos sea permanente para que no se siga afectando a la economía popular.

Velasco reiteró que en estos momentos se deben de generar medidas que apoyen el bolsillo de la gente y no que lo afecten.

Luego de encabezar diferentes actos en el municipio de Cintalapa, el Mandatario Estatal formuló un nuevo llamado a las autoridades hacendarias federales para que se analice responsablemente la suspensión de los aumentos al costo de los combustibles programados para este mes de febrero.

Dijo que así como se está proponiendo un acuerdo para defender la soberanía nacional, se debe explorar la posibilidad de crear un mesa donde entre todos los sectores del país se busquen alternativas financieras para poner fin a los llamados gasolinazos y se implementen programas de apoyo a la economía de las familias.

De esta manera, el Gobernador Velasco se pronunció contra una nueva alza al precio de la gasolina y el diesel, y se dijo a favor de que pudiera darse esta decisión a partir de un gran acuerdo nacional para que sea permanente y no sólo posponerla.

Durante esta visita a Cintalapa, el mandatario entregó distintos apoyos a productores, por un monto superior a los 3 millones de pesos.

En el marco de la tradicional Feria de La Candelaria, y acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas y el presidente municipal, Enrique Arreola Moguel, Velasco Coello destacó que este sector es parte fundamental en la estrategia de desarrollo y consolidación de la economía estatal.

“Para nosotros es importante apoyar a nuestras amigas y amigos ganaderos como lo hemos venido realizando desde el primer día de mi administración; siempre hemos hecho un esfuerzo adicional para no dejar de apoyarlos, en todas las regiones del estado”, manifestó Velasco.

Los ganaderos de Cintalapa recibieron 100 sementales bovinos y 50 ejemplares ovinos con registro genealógico y evaluación genética; además, se entregó a productores dos módulos integrales de ovinos para la reactivación económica de traspatio que benefició a 16 familias; cinco mil 100 árboles para el establecimiento de 25 hectáreas de limón persa y 50 mil alevines; asimismo, se benefició con 500 paquetes de fertilizantes y 500 tinacos a igual número de familias.

El jefe del Ejecutivo asistió también a la comida de la Asociación Ganadera Local donde reiteró su compromiso de continuar siendo un aliado en el fortalecimiento de dicha actividad.

De igual forma, colocó la primera piedra de un nuevo mercado público, en el cual se invertirán más de 16 millones de pesos, con el objetivo de dignificar el espacio de trabajo y consumo de las familias de este municipio.

Con un monto superior a los 5 millones de pesos, inauguró el dren pluvial y la pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Urbana y cortó el listón de la primera etapa del bulevar “Dr. Rodulfo Figueroa”, que consistió en la aplicación de 7 mil 381 metros cuadrados en carriles laterales; 8 mil metros cuadrados en carril central, así como la construcción de guarniciones, cuya inversión total fue de 15 millones de pesos.

Acompañado del director general del Instituto de Energías Renovables, Luis Enrique Aguilar Márquez, el jefe del Ejecutivo entregó mil 200 luminarias con tecnología LED y 150 postes tipo cónico circular de nueve metros, con el que se contempla un impacto de ahorro económico mensual de más de 155 mil pesos y un impacto ambiental de 5 mil 195 toneladas de disminución de bióxido de carbono.

Estuvieron presentes también en esta gira el diputado federal Julián Nazar Morales; el diputado local Fidel Álvarez Toledo; y el presidente de la Asociación Ganadera Local de Cintalapa, Sergio Rodríguez Elvira, entre otros. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 3, febrero, 2017