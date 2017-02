Adeuda Ayuntamiento Remodelación y Muebles del Cabildo; Ni Samuel, Venerando y Ahora Del Toro han Querido Pagar

Los muebles que utiliza el alcalde Neftalí Del Toro, así como todo su cuerpo edilicio son fiados, ya que desde hace tres años, en la administración de Samuel Chacón, se adeudan a la empresa Madera, Muebles y Diseño Carbot, y que alcanzan un monto de más de 200 mil pesos.

Mardoqueo Carbot Trujillo, el declarante.

* SAMUEL CHAC√ďN QUER√ćA OFICINAS MODERNAS EN EL AYUNTAMIENTO SIN IMPORTAR EL COSTO.

* COSTOSOS MUEBLES SON UNA R√ČPLICA EXACTA DE LAS CUBILES DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- Los majestuosos muebles que utiliza el alcalde de Tapachula, Neftal√≠ Del Toro Guzm√°n, la s√≠ndico Rosario V√°zquez, y los Regidores de todos los partidos pol√≠ticos representados en el actual Cabildo, son fiados y a√ļn los deben, desde hace casi tres a√Īos.

La idea original fue del exalcalde y hoy diputado federal, Samuel Chacón Morales, quien quería unas oficinas muy modernas y acordes a su investidura a cualquier costo.

Para ello, contrat√≥ los servicios de la empresa Madera, Muebles y Dise√Īo Carbot, a quien solicit√≥ hiciera el proyecto y presentara el presupuesto.

La petición de Chacón fue que se hiciera la mesa, en forma de herradura, con finos acabados y fueran una réplica exacta de los cubiles que se encuentran instalados en el Congreso del Estado.

Por eso pidió al propietario de la empresa, Mardoqueo Carbot Trujillo, se trasladara a la capital, Tuxtla Gutiérrez, para copiar a la perfección los muebles, en el acuerdo de que todos los gastos de transporte, viáticos y los que resultaran, serían cubiertos por el entonces Alcalde.

Para formalizar todo, se firmó un contrato en septiembre del 2014, en cuyo proyecto se hicieron algunas adecuaciones a petición de Chacón, como modificar dos centímetros la altura de los muebles, aumentar sillas y otros detalles.

Pasado el tiempo, Samuel solicit√≥ ausentarse de la alcald√≠a para ir en busca de un esca√Īo pol√≠tico, pero no pag√≥ ni un solo peso de esos trabajos.

En su lugar qued√≥ el tristemente c√©lebre, Venerando D√≠az Mart√≠nez y por ello se tuvo que hacer un nuevo contrato para ‚Äúagilizar‚ÄĚ los pagos; esta vez el 22 de mayo del 2015.

Seg√ļn narra el propio empresario afectado, en los documentos que firm√≥ la secretaria de Administraci√≥n Municipal, Sandra L√≥pez Gordillo, en representaci√≥n del Ayuntamiento, se refer√≠a a la fabricaci√≥n de una mesa cubierta, de casi 17 metros lineales de madera s√≥lida, frente con tableros, molduras, zoclo y el escudo de Tapachula tallado a mano, con un terminado en color chocolate con sellador, barniz de poliuretano, entre otros.

La factura expedida por esos trabajos, fue de 138 mil 643 pesos, con el impuesto incluido.

El convenio, seg√ļn los documentos firmados, establec√≠a que el pago ser√≠a 15 d√≠as despu√©s de haber recibido los trabajos terminados, que ocurri√≥ a finales del 2014.

Meses despu√©s, el entonces secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Sol√≠s Couti√Īo, le solicit√≥ la remodelaci√≥n de sus oficinas, en la salvedad de que nuevamente se har√≠a otro contrato en el que se incluir√≠a el adeudo anterior y los 37 mil 108 pesos que se requer√≠an para los otros muebles.

Venerando, por su parte y para no quedarse atr√°s, pidi√≥ que se hicieran remodelaciones en finas maderas a su ba√Īo particular en la alcald√≠a, la cocina integral de ese mismo lugar y que se cambiara el color de las puertas, pues el que ten√≠a ya no le gustaban.

Ya encarrerado solicitó la rehabilitación de los forros de madera de las paredes del Cabildo y de otras puertas de diversas dependencias. La suma global de todos esos trabajos ascendió a 240 mil 351 pesos.

Como hab√≠a transcurrido mucho tiempo y no le pagaban, asegura que acudi√≥ en varias ocasiones ante el entonces tesorero, V√≠ctor Dom√≠nguez L√≥pez, as√≠ como con el exsecretario de Obras P√ļblicas, Rogelio Mart√≠nez y hasta con el Contralor, Marco Antonio El√≠as Villatoro, pero ninguno de ellos le resolvi√≥ nada.

Por eso solicito audiencia con Venerando, quien en reiteradas ocasiones las cancel√≥ de √ļltimo momento.

Al ver todo eso, se envalenton√≥ e ingreso a una sesi√≥n de Cabildo para exponer p√ļblicamente su caso, el cual fue analizado en reuniones posteriores que concluyeron en una orden de pago, que nunca se cumpli√≥.

Al cambio administrativo se presentó ante las actuales autoridades para exponer su caso, y fue turnado a la tesorera Alma Rosa Cueto López, quien lo ha traído de un lado para otro y tampoco le ha pagado.

El problema fue puesto en manos de la exregidora en la anterior administración y actual secretaria de la Presidencia, Evelin Amable Campos, y después lo retomó el regidor del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Héctor Cano de la Torre, aunque ambos tampoco han resuelto nada.

De acuerdo a Mardoqueo, cuando construyó esos muebles especiales solicitó créditos bancarios que lo han agobiado durante todo este tiempo y están a punto de llevarlo a la ruina.

Asegura que cumplió hasta con las más difíciles exigencias en los trabajos realizados, incluyendo la construcción de tres escudos y hasta el guarda-bandera.

‚ÄúAlgunos empresarios que pasaron situaciones similares me recomendaron que acudiera con un tal C√©sar Ram√≠rez, porque era como un vicepresidente que pod√≠a resolver mi problema, pero me advirtieron que me cobrar√≠a el 25 por ciento del pago facturado, y por eso no lo hice‚ÄĚ, afirm√≥ en entrevista ante nuestro director general de esta casa editorial.

Para avalar todo lo que ha pasado en estos a√Īos para cobrar sus muebles, present√≥ copias de un amplio expediente bien requisitado, que incluye contratos, convenios, acuerdos firmados, actas de Cabildo, facturas, √≥rdenes de trabajo.

Puntualizó que en esta administración le han pedido desarmar en varias ocasiones esa mesa de Cabildo para ocupar el espacio o para trasladarla a otros recintos, y que esas tareas tampoco han sido reconocidas. EL ORBE/ La Redacción

