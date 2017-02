Isabel I, Reyna de la Feria Mesoamericana 2017

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- Del 3 al 19 de marzo se llevará a cabo la edición 2017 de la Feria Tapachula Mesoamericana, confirmó el Presidente del Patronato de la misma, Antonio Damiano Gregonis, quien dijo que el próximo lunes será presentada Isabel I, como la nueva soberana de la muestra, considerada la más importante en el sur-sureste mexicano.

En entrevista realizada en esta Casa Editorial, sostuvo que el objetivo es regresar a la Feria a sus orígenes de exposición, en la que pueda ser el mejor de los escaparates para ofrecer artículos y servicios, pero también sana diversión y espectáculos de primer nivel.

Han empezado a realizar los trabajos de promoción en Guatemala, porque esperan atraer la atención de más de 200 mil turistas a Tapachula durante esos días, y provocar una derrama económica importante para el Soconusco, señaló.

Ante nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, dio a conocer los primeros cuatro artistas para el Palenque de Gallos que han confirmado su presencia: Marco Antonio Solís “El Buki”, Gloria Trevi, Julión Álvarez y la banda grupera Plebes del Rancho.

Así también, que hay un 90 por ciento en las negociaciones de contrato con los artistas que estarán en el Teatro Masivo, y que espera que en la próxima semana ya se puedan dar a conocer al finiquitar el compromiso.

Se espera concretar la llegada de dos de las bandas norteñas más importantes de México; por lo menos seis grupos juveniles del país y del extranjero, y tres de los cantantes más famosos de México de todos los tiempos.

El concepto de la Feria, dijo, es rescatar las tradiciones que le han dado reconocimiento a esta región productiva de la Frontera Sur.

El desfile de la reina el jueves 2 de marzo por las principales calles de la ciudad y al otro día la inauguración y el arranque de las actividades.

Hizo una amplia explicación sobre las adecuaciones que se están haciendo en los terrenos, a cuyo proyecto se han sumado empresarios y constructores de la región, sin costo alguno, en el ánimo de no cancelar la edición de este 2017 por las situaciones económicas que vive el país.

Ahora, la entrada principal de la Feria será en el bulevar a un costado del Planetario de Tapachula, mientras que por el Libramiento habrá acceso para visitantes con vehículo, pues habrá estacionamiento interno para alrededor de 500 unidades.

Se construyen rampas para eliminar todas las gradas y que las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños y visitantes en general puedan recorrerla sin el problema alguno.

También se están haciendo inversiones importantes para modernizar el área gastronómica, los dos teatros, el palenque, las naves comerciales, la sección de juegos mecánicos, baños, así como las zonas de exposición cultural, artística, ganadera, industrial, internacional, institucional, educativa, entre otras.

Mientras, la administración estatal está realizando diversas inversiones en todo es sector de la ciudad, como el rescate del Parque Ecológico, que ahora compartirá su entrada principal con la Feria.

En ese lugar se está construyendo con una fuente lúdica que servirá de marco para la inauguración de la muestra, pero también para embellecer permanentemente a esa zona de Tapachula.

La feria y el parque ya tienen un nuevo bardeado perimetral; los accesos y pasillos se están recubriendo con laja, y al igual que en “Los Cerritos”, no se derribará ningún árbol en los trabajos de remodelación.

Adelantó que se está analizando varias alternativas para no incrementar los precios de entrada, y una de ellas es el de mantener el mismo costo y sistema de hace varios años, es decir, 50 pesos por persona con derecho a 200 puntos que podrá canjear en cualquiera de los juegos y atractivos que se han contratado.

Otra estrategia es la de llegar un convenio con los empresarios de los juegos mecánicos para reducir al 50 por ciento los precios de entrada, siempre y cuando ellos también hagan lo mismo.

Es muy importante aprovechar todas las facilidades que ofrece la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) al turista centroamericano, recalcó, porque la paridad del Quetzal con el Peso Mexicano será un atractivo adicional, porque para ellos ver un espectáculo de primer nivel le costará, con el cambio de la moneda, alrededor de 17 pesos.

Los trabajos internos permitirán “compactar” la feria para que los visitantes puedan recorrer menos distancia y apreciar todo.

Habrá una separación natural entre las naves comerciales, las gastronómicas, los juegos, el palenque y el teatro, para que se pueda disfrutar mejor y de una manera más ordenada, toda la muestra.

Puntualizo que a diferencia de años anteriores, en esta ocasión, las micro y pequeñas empresas, incluyendo cultoras de belleza, costureras y otras manualidades, podrán ocupar espacios de la Feria por día, sin que necesariamente estén durante las dos semanas que dura la muestra, a precios muy accesibles. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

