SHCP Aplaza una Semana Nuevo Gasolinazo

* Se Mantendr√°n los Precios Hasta el 17 de Febrero.

Ciudad de M√©xico.- Gracias a las medidas de austeridad y a las condiciones del tipo de cambio y de los energ√©ticos en los mercados internacionales, las gasolinas se seguir√°n vendiendo al mismo precio que tienen actualmente, inform√≥ la Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico (SHCP).

La contención del llamado gasolinazo será solamente del 4 al 17 de febrero; después de continuará con el proceso de liberalización, es decir se tendrán precios que cambiarán diariamente.

La SHCP informó en un comunicado que los precios máximos de las gasolinas y el diesel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero.

Así el precio máximo promedio de la gasolina Magna se mantiene en 15.99 pesos por litro, el de la gasolina Premium en 17.79 pesos y el del diésel en 17.05 pesos.

Hacienda explicó que consistente con lo anterior, los precios máximos aplicables en cada una de las 90 regiones del país no tendrán modificaciones durante este periodo.

Argumentó que la determinación de los precios que se anuncian es consistente con el proceso de flexibilización del mercado de combustibles.

Las medidas de austeridad ya anunciadas por el Gobierno de la Rep√ļblica, as√≠ como la evoluci√≥n reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas, han creado las condiciones para mantener sin cambios los precios m√°ximos durante el periodo se√Īalado, destac√≥.

Las razones.

De acuerdo con indicadores económicos, el gobierno tiene margen para no aplicar otro gasolinazo, debido a que las condiciones técnicas no lo ameritan.

Hasta hoy, los precios al p√ļblico de los combustibles en el pa√≠s no se determinan bajo condiciones de mercado, sino que la Secretar√≠a de Hacienda se encarga de establecerlos, considerando la cotizaci√≥n de la referencia internacional de los energ√©ticos.

El precio de referencia de las gasolinas impide otro gasolinazo, as√≠ como otros componentes importantes que incluye la f√≥rmula para determinar los precios al p√ļblico, como el tipo de cambio y la cotizaci√≥n del petr√≥leo.

El primer componente considera los precios internacionales de cada combustible; es decir, el costo de adquirir gasolinas en Estados Unidos.

El precio promedio de la gasolina similar a la Magna bajó tres centavos de dólar en ese país durante enero y finalizó en 2.224 unidades por galón, de acuerdo con información de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos.

Si bien la cotización de referencia utilizada en la fórmula es la de los mercados de la costa del golfo de la Unión Americana, ésta subió menos de un centavo de dólar en enero, a 2.096 unidades por galón.

La segunda variable es el tipo de cambio FIX promedio, que pas√≥ de 20.62 pesos por d√≥lar a finales del a√Īo pasado a 20.58 unidades ayer, una apreciaci√≥n de 0.2% (cuatro centavos).

El tercer principal componente del precio de las gasolinas es la cotización promedio del petróleo mexicano de exportación, que finalizó ayer a 45.60 dólares por barril, una disminución de 1.5% (70 centavos) con respecto al cierre de 2016.

La gasolina Magna cuesta en promedio 15.99 pesos por litro en México, mientras el precio de la Premium asciende a 17.79 pesos y el diesel, 17.05 (los precios más caros en la historia).

Siguen Protestas en San L√°zaro

Por segundo día consecutivo diputados de oposición al PRI se manifestaron contra los incrementos a los precios de las gasolinas registrados desde el pasado 1 de enero. Los legisladores pretenden recordarle al gobierno federal desde sus curules la inconformidad de la sociedad y la demanda de disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El diputado José Everardo López (PAN) exigió al gobierno federal que a través de la Secretaría de Hacienda, haga válido el decreto para que los precios de las gasolinas se homologuen en la frontera del país, además de emitir el mecanismo requerido para que el subsidio no sea absorbido por los empresarios gasolineros.

‚ÄúEse es el √ļnico instrumento que falta para que los ciudadanos en la frontera norte del pa√≠s puedan acceder a precios de gasolina barata. Esa es la exigencia de los diputados federales de Acci√≥n Nacional: que la Secretar√≠a de Hacienda emita de una vez por todas este mecanismo para que los ciudadanos puedan gozar de este beneficio‚ÄĚ, dijo el legislador.

La diputada Rocío Nahle, coordinadora de Morena, presentó por segunda ocasión una iniciativa para redefinir en la Ley de Hidrocarburos el contenido nacional en los contratos petroleros. Sun

Esta nota fue publicada el día: 4, febrero, 2017