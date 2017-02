Transportistas y Autoridades Estatales Acuerdan no Incrementar el Pasaje

Suchiate, Chiapas; 3 de Febrero.- “Después de las movilizaciones que se han tenido en contra del alza de la gasolina y el aumento del pasaje, en reunión con autoridades municipal, estatal y federal, se han logrado acuerdos a favor del pueblo”, dijo Juan José González Pérez, integrante del Frente de Lucha de Suchiate.

En rueda de prensa, precisó, “comunicamos a la ciudadanía de este municipio, de Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Km. 10 de Tuxtla Chico, que se trasladan de Tapachula a Suchiate y viceversa, que el gasolinazo trajo muchas consecuencias como elevar el precio de productos de la canasta básica y el pasaje de taxis y combis colectivas”.

Enfatizó, “estamos conscientes que la gasolina subió su precio y por el pasaje pensamos que subiría poco pero fue muy alto con los 6 pesos, por eso la marcha-bloqueo, y con eso se logró que el Gobierno garantice que no hay aumento al pasaje y queda como estaba, de 29 pesos en combis y 33 pesos en taxis”.

Añadió, “los usuarios deben exigir que se les respete ese cobro acordado y si los cobradores o choferes no lo quisieran respetar hay que denunciarlos a la Delegación del Autotransporte Federal de la SCT en Tapachula, a la delegación de la Secretaría de Transporte del Estado, según sea combi o taxi el que cobre tarifa no autorizada”.

Remarcó, “de ninguna manera estamos en contra de los transportistas porque en un momento dado tienen razón de aumentar el pasaje pero no tanto como lo han hecho, por eso nos sumamos e invitamos a que ellos también como mexicanos luchemos en contra del gasolinazo del Gobierno Federal”.

Señaló, “el martes 7 del mes en curso, en otra reunión de respeto estaremos de nueva cuenta con las autoridades y los transportistas para que allí se delibere sobre alguna alza al pasaje, aunque no creo que así sea; pero considerando los altos gastos si hay un aumento, debe ser poco y no excesivo, como de manera unilateral lo habían hecho”.

Indicó, “hoy estamos viendo que salen legisladores a decir que gracias a ellos ya no va haber otro gasolinazo, pero les podemos decir que es por la unidad de los mexicanos, y les aseguramos que son ellos mismos los que alzaron la mano para aprobar leyes energéticas y la alza excesiva de la gasolina que disparó precios y crisis en todo.

“Vamos a seguir luchando para que el Gobierno dé marcha atrás en el gasolinazo del 1 de enero, no vamos a permitir más aumentos y además estamos en contra de todas la reformas estructurales, educativa, laboral, salud, y es importante decir que estamos de pie trabajando por el pueblo”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 4, febrero, 2017