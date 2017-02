Encabeza Enrique Peña Nieto Centenario de la Constitución

Ciudad de México.- En un insistente llamado a la unidad y mencionar que México vive “momentos cruciales” por los desafíos del exterior y del interior, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Nación está “a prueba”, como pocas veces en su historia reciente.

En el marco de la ceremonia por el Centenario de la Promulgación de la Constitución, el presidente hizo un llamado a no perder el impulso buscando “salidas falsas o soluciones simplistas” ante la coyuntura que se vive: “Que no haya distracciones ni extravíos”, refirió.

“Para todos está claro: el centenario de la Constitución ocurre en una coyuntura difícil. Los paradigmas sociales, económicos y políticos a nivel internacional están cambiando aceleradamente”, dijo, siendo el último exponente en la ceremonia.

En su discurso, además de destacar la importancia de la Carta Magna, volvió a reiterar su llamado a la unidad: “México exige de nosotros unidad”, prosiguió durante su participación. “Unidad” en torno a la soberanía, a la libertad y justicia, a la democracia y a la igualdad.

En otra parte de su pronunciamiento, Peña comparó la Constitución de 1917 con la actual, al referir que México ha cambiado “para bien” en estos 100 años.

En la ceremonia, el presidente firmó el decreto promulgatorio de reforma constitucional en materia de justicia cotidiana y dijo que la Constitución es la que motiva la participación ciudadana en la vigilancia y fiscalización de la vida pública.

Refirió que ley suprema se ha transformado para impulsar la competencia en sectores estratégicos del desarrollo nacional, también para institucionalizar la transparencia, el combate a la corrupción y rendición de cuentas, así como para lograr una justicia más confiable.

Durante el evento, el mandatario también canceló un timbre postal conmemorativo al Centenario de la Constitución de 1917 y recibió el primer billete y moneda conmemorativa del Centenario, de manos del Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

A la justicia debemos aportar todos: SCJN

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, señaló que la justicia puede construirse más allá de los tribunales y que todos debemos aportar a la misma.

“Nadie debe pedir al pueblo imposibles. Debemos, en cambio, ofrecerle posibilidades reales de vigencia de sus derechos. A la justicia debemos aportar todos. La justicia puede construirse más allá de los tribunales, la justicia se edifica todos los días con nuestro actuar”, sostuvo el magistrado durante su participación en la ceremonia.

Agregó que en la Carta Magna hay una “esencia” que no se debe dejar que se pierda: “Ni líderes preponderantes, ni factores económicos o políticos, ni circunstancias coyunturales, deben determinar la fuerza del cambio”.

Además, hizo un llamado a cuidar la soberanía nacional, así como soluciones pacificas de controversias: “A todos nos debe unir el conjunto de principios y valores constitucionales rectores, esos que en las circunstancias nos exigen hoy más que nunca no dejar de cuidar y preservar la soberanía nacional, la autodeterminación, la igualdad jurídica de los estados, la solución pacífica de las controversias y la garantía de respeto para los derechos humanos”.

Durante el evento, realizado en el Teatro de los Constituyentes, en Querétaro, tuvieron uso de la palabra, primeramente el gobernador de dicho estado, Francisco Domínguez, quien dio paso a su homólogo de Morelos, Graco Ramírez, ambos destacando la importancia de la Carta Magna.

Acto seguido, los presidentes de ambas Cámaras federales, Javier Bolaños, de Diputados, y Pablo Escudero, de Senadores, tuvieron su intervención en el estrado, al igual que el gobernador del Banxico, Agustín Carstens. Apro