Salida del TLC Afectará a México, Pero en Corto Plazo Beneficiará a Chiapas

* AFIRMA EL SECRETARIO DEL CAMPO, JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS.

* SE DEBE REORIENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA A LOS MERCADOS DE ASIA, CENTRO Y SUDAMERICA.

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- Ante la inminente salida de México del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el secretario del Campo en Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, sostuvo que el país se verá afectado de inmediato, pero que Chiapas se podría beneficiar a corto plazo.

El funcionario estatal opinó que las autoridades nacionales no deben tomar acciones similares a la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cerrar sus puertas a los mercados de Centroamérica.

Por el contrario, dijo, se deben fortalecer y acompañarlas con estrategias que permitan que la introducción de productos agroalimentarios sea legales y evitar afectaciones sanitarias.

Se refirió específicamente en la construcción del Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, del que aseguró es prioridad en estos momentos de incertidumbre por las renegociaciones del Tratado.

“En toda esa situación Chiapas puede salir beneficiada, ya que tenemos interminables mercados de Centro y Sudamérica, así como de Asia, pero tenemos que reorientar los cultivos y la ganadería hacia lo que ellos demandan”, indicó.

Al hacer un amplio balance de ello, el Secretario indicó que es tiempo de fortalecer al campo para cubrir las demandas internas. Para ello puso como ejemplo al aceite de palma, del que aún se debe importar el 85 por ciento de lo que se consume y en el que Chiapas tiene un lugar privilegiado para convertirse en el principal proveedor.

“Hay que intensificar la palma, la soya y el sorgo, impulsar de nueva cuenta la posibilidad del cultivo del arroz que se importa y reorientar la ganadería, así como explotar otros sistemas como la generación de energía solar, eólica e hidroeléctrica, además de aprovechar el agua”, agregó.

Recalcó que el Parque Agroindustrial modificará literalmente lo que ha ocurrido con la agricultura de la entidad, ya que le dará el valor agregado a la producción y con ello se lograrán nuevos mercados y mejores precios.

Así también, que ahora las autoridades tendrán la importante tarea de fortalecer las acciones en materia de sanidad, inocuidad y de organización de los productores.

Habló de otros cultivos, como el rambután del Soconusco, que se ha posicionado en mercados internacionales pero a precios muy bajos, “ya que a Nueva York en Estados Unidos, se paga a un dólar el kilo, cuando el que llega a esa misma zona desde Vietnam es de hasta 20 dólares”.

Por eso insistió que se requiere urgentemente la reconversión en las prácticas de cultivo, contar con mejor infraestructura de empaque y ofrecer una marca uniforme.

En el caso del mango “Ataulfo”, que se enfila a encontrarse este ciclo con las barreras agrícolas impulsadas por Trump, se deben orientar las tareas en infraestructura de tratamiento, pero que esas acciones debe ser una inversión de los productores.

Opinó, además, sobre los incrementos a las gasolinas que el Gobierno Federal ordenó a partir del 1º de enero, del que dijo afecta severamente a toda la economía del país, y no solamente para las personas que tiene vehículo.

“La realidad es que al menos el 80 por ciento de las mercancías en México se movilizan por tierra, y si bien existen medidas para impedir alzas hacia el consumidor final, se golpea al productor”.

También habló del contrabando de productos de Centroamérica hacia Chiapas, “se deben de regular porque absorben el mercado, pero no tratar de impedirlo, porque si nosotros cerramos la frontera sur, estaríamos haciendo lo mismo que Donald Trump en el norte”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello