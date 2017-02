Empresas Mexicanas Forman Frente Común

* Defenderemos el intercambio comercial en todas las instancias nacionales e internacionales: Consejo Coordinador.

Ciudad de México – La cúpula empresarial del país rechazó cualquier forma de proteccionismo y advirtió que no dará “ni un paso atrás” en el terreno ganado en los mercados internacionales.

“No vamos a cerrarnos al mundo: el proteccionismo se llama aislacionismo. Las empresas mexicanas defenderemos el intercambio comercial en todas las instancias nacionales e internacionales necesarias”, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con el organismo, presidido por Juan Pablo Castañón, el mercado mexicano es el onceavo más competitivo del mundo, según datos del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, agregó, nuestro país debe seguir abierto al mundo, y la relación comercial con Estados Unidos no es ni debe ser la única alternativa.

“Tenemos que diversificar los mercados. Países de Europa, Asia y en el mismo Continente Americano están buscando acercamientos para incrementar sus inversiones en México y aumentar su demanda por los productos hechos en México”, aseguró.

El CCE presumió que el país tiene importantes ventajas para la inversión “por nuestro capital humano”, cada vez mejor capacitado, y actualmente la población en edad de trabajar representa 64% del total.

Según la UNESCO y en términos per cápita, subrayó, en México se gradúan 26% más estudiantes de ingeniería, manufactura y construcción que en Estados Unidos.

En tono optimista, Juan Pablo Castañón dijo que de la mano de nuestra Constitución, la iniciativa privada y la sociedad mexicana estamos preparados para hacer frente a nuestros propios problemas y a los que enfrentamos en estos tiempos y estas circunstancias.

“En el sector empresarial estamos convencidos de que este momento exige una gran definición de los mexicanos para seguir avanzando. Las últimas décadas han estado marcadas por una situación internacional de mayor competencia y cambio tecnológico. Frente a estas circunstancias necesitamos nuevas formas de impulsar el trabajo, los negocios, la industria y el campo”, concluyó.(Apro)