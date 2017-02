Mediante Traspasos Bancarios No Autorizados Ladrones Cibernéticos Vacían Cuentas en Tapachula

*EMPRESARIOS REPORTAN A BANAMEX Y SCOTIANBANK CUENTAS DE CHEQUE CON TRASPASOS NO AUTORIZADOS A OTRAS PERSONAS. *DISTRIBUIDORA DE BOMBAS, MOTORES Y CONTROL DEL SURESTE S.A. DE C.V, ENTRE OTROS ESTABLECIMIENTOS LOS AFECTADOS.

Tapachula, Chiapas. Febrero 06.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Carlos Murillo Pérez, sostuvo que la delincuencia cibernética ya llegó también a Tapachula y a los municipios de la Frontera Sur, y ha empezado a vaciar las cuentas bancarias de las empresas locales.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, afirmó que los empresarios afectados que se han percatado de la transferencia de recursos de manera electrónica hacia cuentas personales y que en segundos desaparecen el dinero, han acudido a presentar sus denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Dijo que hay una gran preocupación porque a través de ese mecanismo, la delincuencia organizada puede robar millonarias cantidades de dinero sin un solo disparo; es más, sin acudir al establecimiento o tener que huir.

Por poner un ejemplo, mencionó a la Carpeta de Investigación 3639-089-0501, donde los representantes legales de la empresa Distribuidora de Bombas, Motores y Control del Sureste S.A. de C.V., con domicilio en Tapachula, denunciaron el saqueo a sus cuentas bancarias, una de ellas de Banamex y otra en ScotianBank.

Ante las autoridades judiciales informaron que al verificar lo ocurrido con su dinero, supuestamente resguardado en los bancos, se percataron de al menos cinco retiros o trasferencias que ellos nunca efectuaron.

Los afectados acudieron también acudieron a las sucursales bancarias a interponer su queja y a denunciar esos hechos delictivos, pero después de muchas vueltas administrativas, los bancos se deslindaron de todo ello.

Los quejosos consideraron que en las respuestas de los ejecutivos hay irregularidades porque las cuentas a las que fueron traspasados los recursos, son de personales.

Entre ellos aparece un tal “Juan Carlos Márquez García”, con una cuenta bancaria particular de Banamex, en la que se le depositó el dinero en al menos cuatro ocasiones en un solo día, en la modalidad de “pago a terceros”.

Mientras que para ScotianBank, miles de pesos fueron enviados a la cuenta personal de “Jorghe Antonio”.

Como la banca requiere de identificaciones, copias de comprobantes de domicilios y otros requisitos que marca la ley, ahora los afectados han solicitado a las autoridades que se les exija todos esos documentos para dar con el paradero de las personas que recibieron el dinero.

Murillo Pérez lamentó que ahora la frontera sur del país se vea afectada con ese tipo de delitos que no ocurrían antes y que, al igual que cualquier asalto, lacera la economía de las empresas establecidas.

Confió en que las autoridades podrán aclarar esa situación y dar con el paradero de los responsables, mientras que los afectados avanzan en el protocolo para tratar de recuperar lo robado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello