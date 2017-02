Reitera Senador Luis Armando Melgar Oposición al Gasolinazo

Lo considero una medida que daña gravemente la economía de las familias y, además, está generando enojo y golpeando el ánimo social, en un momento de incertidumbre internacional en el que necesitamos fortalecer nuestro país.

CDMX; 6 de Febrero de 2107.- Hace unos días, me pronuncié efusivamente usando la palabra “pinche” para calificar el gasolinazo. Circuló inmediatamente en redes sociales un video donde se resalta el término pero se deja de lado lo más importante: que es el impacto del aumento en el precio de las gasolinas en la economía de las familias, por lo que quisiera retomar el tema, que me parece de gran importancia para todos los mexicanos.

He manifestado anteriormente que estoy en desacuerdo con el aumento en los precios de los combustibles, pues lo considero una medida que daña gravemente la economía de las familias y, además, está generando enojo y golpeando el ánimo social, en un momento de incertidumbre internacional en el que necesitamos fortalecer nuestro país.

Reitero que, antes de un nuevo gasolinazo, la primer acción que debe tomarse en cuenta es el endurecimiento de las medidas de austeridad por parte del Gobierno y de los servidores públicos.

En cuanto a la reforma energética, estoy convencido de que es una reforma que, si bien ha traído grandes beneficios, en este momento debemos redireccionar su implementación y aprovechar las oportunidades que se abren para tener una economía nacional mucho más sólida. Solo así podremos hacer frente a los escenarios y polarización que presenta el contexto internacional.

Desde el Senado de la República es mi deber defender los intereses de los mexicanos y sobre todo, de los chiapanecos, por lo que vuelvo a hacer un llamado a las autoridades para implementar las acciones de responsabilidad presupuestaria necesarias que permitan evitar el aumento en el precio de los combustibles. Comunicado de Prensa