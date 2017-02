Irrita a Samuel Chacón Reclamos de Empresarios “El Torito” Usa Muebles en Complicidad con Samuel

Tapachula, Chiapas. Febrero 07.- Luego de que el rotativo EL ORBE diera una reseña del bochornoso caso en el que el ex alcalde, Samuel Chacón Morales, engañó vilmente a un empresario en madera para que invirtiera su trabajo, tiempo y dinero e hiciera los muebles del Cabildo de Tapachula, pero nunca le pagó, ahora el legislador del PRI se siente indignado.

Y es que Chacón le había solicitado a Mardoqueo Carbot Trujillo, que diseñara y construyera en su periodo administrativo -hace ya varios años-, los muebles de madera que hay en la Sala del Cabildo y en la Secretaría de Gobierno de Tapachula.

En esos trabajos artesanales, Chacón le exigió que fueran igualitos que los que hay en el Congreso del Estado (los cubiles), además de que se hiciera un nicho para la bandera, tres escudos nacionales labrados a mano, sillones, que se reconstruyeran las paredes con finas maderas, entre otros, pero se le olivó pagar.

El peregrinar de Mardoqueo en busca de que le pagaran, continuó con el periodo que encabezó el tristemente célebre, Venerando Díaz, quien tampoco liquidó ese adeudo.

Por lo contrario, pidió que también se hicieran finas adecuaciones en su sanitario personal y una cocina integral que hay en el interior de la oficina de la Presidencia, que también siguen en calidad de fiados.

Luego de la publicación de ésta semana, Chacón Morales llamó por teléfono a Carbot Trujillo, y encolerizado le reclamó el haberlo exhibido por su irresponsabilidad de no pagar los lujos que él y su sucesor, Venerando, habían ordenado para sus oficinas.

De respuesta, el empresario le dijo que todo esto es a consecuencia de que él (Samuel Chacón), no pagó ni siquiera la silla en la que se sentaba, y que ahora tenía que buscar las alternativas para que le cubran los adeudos.

Sin embargo no es lo única deuda que dejó pendiente Chacón Morales. De acuerdo a un informe de la Tesorería, el ahora legislador dejó pendientes de pago por más de 500 millones de pesos.

Entre esos adeudos estaban los de muchos proveedores, como las empresas constructoras que participaron en la obra de los ejes centrales, que por cierto también todo mundo usa pero son fiadas.

Ahora, a un año y medio del cambio administrativo, el presidente municipal en turno, Neftalí del Toro Guzmán, tampoco se ha dignado a pagar esos adeudos y se ha limitado a disfrutar de todos los inmuebles fiados que dejó su antecesor, como la silla y la mesa que utiliza en las sesiones de Cabildo.

A su llegada al cargo, despotricó en contra de Chacón por diversas irregularidades, como los adeudos; pero al llegar a la mitrad de su periodo no ha podido pagar las cosas elementales, como los muebles que ocupa para desempeñar su cargo.

El silencio de los regidores hace entrever que solamente están de parapeto para respaldar lo que decida el alcalde, y gozar también los muebles que les dejó Samuel, aunque sean fiados.

Hoy, Del Toro se sienta cómodamente en esos muebles y hasta los presume. Utiliza el baño privado que modernizó Venerando y la cocina integral para su servicio. ¿Qué no le da vergüenza que no ha abonado ni un solo peso al que los construyó y que en lugar de pago, lo ha tenido dando vueltas para todos lados?.

El ahora alcalde citó para éste miércoles por la mañana a Carbot Trujillo, en una reunión que se espera sirva para que se efectúe su pago, luego de que ha cumplido, desde la administración municipal pasada, con todos los requisitos que marca la ley. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello