México no Aceptará Apoyo de Tropas de EU en el Combate a las Drogas: Presidencia

Ciudad de México.- El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que México no aceptará que tropas estadunidenses apoyen la lucha contra el narcotráfico.

“La respuesta es no, contundente, rotundo”, afirmó al ser cuestionado sobre los dichos de Trump de que Peña Nieto decidirá si recibe el apoyo o no.

Aunque aceptó que en la conversación que sostuvieron el presidente mexicano y su homólogo estadunidense se habló de las drogas, el vocero dejó claro que “la Constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia la operación de tropa extranjeras, de manera que no nos metamos en un debate que no va”.

En una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret de Mola, Sánchez aseguró que hay una grabación ni transcripción de la llamada por parte de México, pues “un jefe de estado, el que sea, que se comunique con el presidente de México, puede estar plenamente seguro de que su comunicación se mantendrá privada para siempre. Y esto es parte de jugar con las reglas”.

Asimismo, pidió no caer en trampas, “no podemos permitir que en este momento nadie nos divida, mucho menos con la intención de debilitarnos, yo sé que es complicado, pero el peor veneno que podemos beber en este momento es el de la desconfianza”

Destacó que en el tema Donald Trump, “se ha visto como nunca un apoyo de legisladores, de partidos políticos, de actores políticos, y de la población en general respecto a este tema. Hoy hay unanimidad respecto a la defensa”.

“No estamos mancos, México tiene con qué defenderse”, añadió.(Apro)