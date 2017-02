Tapachula, Chis., 08 de febrero.- “A los habitantes nos aterra la inseguridad que se ha venido incrementando en nuestras colonias del Sur poniente la ciudad, entra las que destacan Confeti, Pedregal, Quinta San Ramón, Quinta Edy y las Huacas”, expresó Pedro Solís Espinosa.

El declarante, presidente de vigilancia de dichas colonias, añadió, “los asaltos y todo tipo de delitos han aumentado y sin explicación las autoridades retiraron la base policiaca “Lechuza”, que al funcionar en la colonia Las Huacas, daba seguridad a la zona”.

Remarcó, “ha aumentado la delincuencia organizada con participación de maras, ya que se forman grupos de jóvenes vándalos y aprendices de esas padillas procedentes de Centroamérica que son muy peligrosas, para muestra lo ocurrido el pasado martes con el enfrentamiento entre barrio 18 y MS13”.

La descoordinación de los cuerpos de seguridad, permite que los delincuentes actúen a sus anchas, por lo que exigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Protección Civil (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca atención urgente, ya que las policías a su cargo son inoperantes, demotrandose con ello incapacidad para proteger a la población.

Indicó, “antes casi no se daban los robos en casas habitación ni a peatones y ahora si uno no está pendiente, o sale de compras, vacían las casas, además de que ya no es seguro caminar por las calles”.

Indicó, “hemos notado que las pandillas de otras colonias vienen a realizar sus fechorías aquí, a cualquier hora del día, ya que no tenemos la base policiaca en Las Huacas”.

“Hay robos a diario; ya que llegan colonos a reportarme que han sufrido alguna agresión, y piden que haya patrullajes, por lo que hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, y ya recabamos firmas para ese fin”, concluyó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar