Se Fortalece el Desarrollo y Transformación de la Frontera Sur

*Destaca Adolfo Zamora Cruz, en Glosa del Informe.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 08 de febrero.- El Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz, ayer compareció ante la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado e informó de sus actividades a los diputados de las Comisiones Unidades, conforme a la ley y como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Chiapas.

El objetivo de esta Secretaría –dijo- es impulsar el desarrollo integral y sustentable de la Frontera Sur, a través de la gestión, seguimiento, enlace y vinculación de programas, proyectos, políticas de cooperación internacional y atención a migrantes, con los 3 órdenes de gobierno, la región Mesoamericana, organismos internacionales, sectores social y privado, en beneficio de los ciudadanos y personas en tránsito, siendo esa nuestra misión.

En el tema de migración, dijo, México es una de las fronteras con mayor afluencia migratorio en el mundo, sobre todo de migrantes no regulares, por ello representa uno de los corredores migratorios más complejos por su posición estratégica ente Estados Unidos y los países Centroamericanos.

Durante el 2016, se atendió a 600 migrantes, principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a los que se les canalizó a diferentes instancias según el trámite requerido, como fueron impartición de justicia, salud, educación, regulación migratoria y registro civil. De esas atenciones 307 fueron a mujeres y 293 a hombres.

Asimismo dijo, de manera conjunta esta Secretaría en coordinación con el Ayuntamiento de Motozintla, y con el apoyo de la Organización para la Migraciones, se aperturó la Dirección de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (DAPMR), la cual brindará orientación, asistencia y canalización de migrantes en este municipio.

Se han sostenido visitas y encuentros de trabajo en albergues para visualizar condiciones, debilidades y fortalezas de los mismos en la atención y asistencia de la población para realizar acciones en su beneficio, como ocurrió con la Casa del Migrante “Scalabrini”.

Lo mismo se ha realizado al alberge “Jesús El Buen Pastor”, “Por la Superación de la Mujer”, “Casa el Brazo de Dios”, “Centro de Atención a Niñas y Niños migrantes en situación de calle”, “Albergue Temporal para niños no acompañados y mujeres migrantes”.

Indicó, “en el 2016 esta Secretaría concretó la firma de 3 convenios de aportación de recursos con 3 asociaciones civiles dirigidas a migrantes extranjeros y solicitantes de la condición de refugiado y sus familias en el Estado de Chiapas, las cuales fueron “Casa del Migrantes Scalabrini”, “Albergue Belén”, “Por la Superación de la Mujer”, “Casa el Brazo de Dios” en Huixtla, logrando un monto de los apoyos otorgados dentro de dichos instrumentos legales de 95 mil pesos.

“La Secretaría a mi cargo, ha dado capacitación y talleres sobre trata de personas y derechos humanos a funcionarios públicos, principalmente a los que tienen contacto directo o indirecto con dicha población vulnerable; en el 2016 se realizaron 10 capacitaciones que beneficiaron a 274 personas, de las cuales 160 son mujeres.

Se han sostenido reuniones de trabajo con Cónsules y albergues de migrantes como son los de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador; se ha trabajado con 5 Consulados para refrendar acciones coordinadas entre el gobierno de Chiapas y dichas representaciones.

Se han iniciado trabajos de gestión y colaboración con los municipios fronterizos de la ruta de migrantes como Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Catazajá, Ocosingo, Arriaga y Palenque”.

Indicó, “a través del programa ‘ACERCATE, Chiapas es tu casa’, se brinda servicio de protección y asistencia a migrantes chiapanecos, fortaleciendo los lazos con los 3 órdenes de gobierno e instituciones sin fines de lucro, como son “Casa Chiapas” en Tampa, Florida, donde coadyuvan en gestión de traslados de enfermos, personas y cuerpos, asesorías, traducción de documentos, detenidos, extraviados y actas de nacimiento, donde se han atendido a 5,438 chiapanecos migrantes y familiares en las comunidades.

Asimismo en la Oficina de Enlace en Tijuana, en el 2016 se atendieron a 7,144 personas, entre atenciones a migrantes chiapanecos y sus familias en comunidades de origen, a través del Módulo ‘Tijuana’ de esta Secretaría, en esa prioridad del total de atenciones 3,560 son mujeres.

Se firmaron convenios de colaboración con agencias del Sistema de Naciones Unidas como son OPS, ACNUR, OIM, FAO, PNUD Y ONOCD, en reunión con el Secretario de Salud; el presidente de Ciudades Rurales y el representante de la Secretaría de Gobierno, dialogaron sobre el tema de trabajo para posibilitar un acuerdo de cooperación internacional ente el gobierno regional de TACNA, Perú y el Gobierno de Chiapas”.

En el tema de desarrollo Mesoamericano, destacó la exportación de rambután durante el 2016 al vincular a los productores del Soconusco, con los Consulados en McAllen, Houston, Atlanta y San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, lo cual contribuyó a la exportación directa de su cosecha sin intermediarios (Brokers) y una ruta comercial.

Los productores de Rambután tienen 1 empacadora con capacidad de procesar 100 toneladas diarias de su cosecha, con producción en ese 2016 de 25 mil toneladas en 2,500 hectáreas sembradas en el Estado. A la vez que se buscó nuevos mercados con el apoyo y asesoría del gobierno estatal y en junio se hizo la primera exportación y hasta las 100 toneladas de esta cosecha.

Asimismo dijo, “en gestiones para la comercialización de carne porcina a Guatemala y con el fin de promover la atracción de inversión nacional y extranjera en el Estado, se asesoró a la Cooperativa de Consumo Tablajeros La Unión, en la elaboración de su proyecto y así nuestra Secretaría coadyuvó en la elaborar el estudio de mercado”.

“En reunión de los grupos temáticos regionales para el desarrollo integral de la región Sur-Sureste de la CONAGO, en el 2016 se participó con los titulares, siendo lo principal el de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en la cual ésta Secretaría propuso un Foro Sobre el Tratado de Libre Comercio firmado entre México y El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua”.

“En el 2016 se realizó la visita de trabajo a Chiapas del Excelentísimo Embajador de Panamá Manuel Ricardo Pérez González, quien abordó el tema de ZEE del Canal de Panamá y el objetivo fue dar a conocer al sector empresarial y a la comunidad universitaria las bondades de la zona logística de Panamá así como las oportunidades comerciales.

Asimismo coadyuvar con la Embajada de Panamá para trabajar en el desarrollo del Proyecto Mesoamérica, generando sinergias para beneficiar al sector empresarial de Chiapas; por su parte el Embajador realizó un recorrido y reunión de Trabajo en la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas”, agregó.

Puntualizó, “en el 2016 se realizó la promoción del ‘Buen Fin’ en Centroamérica, para fortalecer al sector comercial y empresarial de la región; se hizo gira de trabajo a Guatemala, ruedas de prensa en la capital de ese país y los Departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, para promocionar oportunidades comerciales y de negocios entre Chiapas y Guatemala”.

Subrayó, “la gira fue los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre y según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), ingresaron a Chiapas 31,807 personas a aprovechar las compras del ‘Buen Fin’, y al mismo tiempo la Cámara de Comercio informó ventas superiores a las del año pasado en el mismo programa”.

En espacio de comentarios con los legisladores y fortaleciendo los objetivos y metas en las que ya se trabaja para este 2017 de acuerdo las política del Ejecutivo Estatal, Zamora Cruz, precisó, “sostuvimos reunión con 6 Secretarios de del Gobierno del Estado, con la finalidad de buscar que cada Secretaría coadyuve con ideas y procesos de cómo enfrentar la situación que se viene por las políticas implementadas por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Debemos entender que es una realidad lo que está pasando y lo que viene para todo el país, a la que nos estamos enfrentando; pero creo que es una gran oportunidad la que se nos viene, principalmente para Chiapas y la frontera Sur, por lo que debemos coordinarnos con el Gobierno del Estado”, reiteró.

Por ejemplo, dijo, “con la TVR en lugar de que tenga duración nada más 3 días, ya solicité por escrito que se amplíe a 15 días; pero no solamente para Chiapas sino para todos los Estados fronterizos y los que conforman la CONAGO, en donde nuestro gobernador Velasco Coello, es el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y eso también le da importancia especial a Chiapas”.

“Con la entrada de las Zona Económicas Especiales (ZEE) como la nuestra en Puerto Chiapas, nos va a dar un gran plus y seguramente nos beneficiaremos, porque muchos empresarios mexicanos voltearán a ver esta zona para asentar y hacer negocios en esta región de Chiapas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar