Si Donald Trump Grava con 2% las Remesas, México Cobrará el Mismo 2% a Utilidades de sus Empresas

* ESPERAN DIPUTADOS LA INICIATIVA DE LOS LEGISLADORES AMERICANOS, PARA RESPONDER EN SIMILARES TERMINOS “Y ASI NOS VAMOS ENTENDIENDO”, SEÑALAN.

*NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN PESO NACIONAL O DE NUESTROS CONNACIONALES SEA PARA FINANCIAR EL FAMOSO MURO.

Ciudad de México, 8 de febrero.-El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, adelantó que ante la intención del legislador republicano, Mike Rogers de gravar con el 2% de impuesto las remesas de los mexicanos para construir un muro, los legisladores mexicanos preparan otra iniciativa para cobrarle impuestos a las utilidades que generan las empresas estadounidenses en nuestro país y que anualmente suman 20 mil millones de pesos.

Al participar en un Foro Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, dijo que esperan con atención la iniciativa que plantean los legisladores americanos para presentar esta propuesta.

“Y nosotros le decimos, esperamos con toda atención a que plantee esa iniciativa porque entonces la Cámara de Diputados va a presentar una iniciativa para gravar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas estadounidenses que se regresan anualmente a los Estados Unidos y así nos vamos entendiendo”, aseguró el legislador priísta.

Explicó que es una respuesta clara de los legisladores mexicanos en el sentido de que no se les va a permitir que ningún peso mexicano vaya a financiar el muro.

“Es una respuesta clara y puntual de los diputados mexicanos hacia las iniciativas que hoy se están ventilando por parte de republicanos para gravar las remesas de los connacionales que se envían a los Estados Unidos y con ello financiar el muro. Ya les dijimos que no vamos a permitir que ningún peso nacional o de nuestros connacionales sea para financiar el famoso muro y de tal suerte que sí ellos insisten en ese tipo de medidas tendrán de parte de los mexicanos una respuesta muy clara y puntual”, detalló.

Además, mencionó que John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que México estaría mejor si acepta la ayuda de los Estados Unidos especialmente para combatir la siembra de opio en distintas zonas de nuestro país

A lo que los legisladores mexicanos le responden: “apreciamos esa ayuda, pero queremos también espacios para ayudarles a los americanos, ustedes saben que del opio se obtiene la heroína y que los americanos son los principales consumidores de heroína, que sí vamos a aceptar la ayuda siempre y cuando vayamos a ayudarles a que el consumo que ellos tienen de heroína disminuya notablemente”.

“Entonces estamos hablando de pares y estamos de hablando de una política de diálogo que sin duda alguna tiene que encontrar su cauce de entendimiento. No somos menos los mexicanos, tampoco dependemos de la voluntad de un solo país ni de una sola persona ni de un solo partido político, estamos aquí para generar sinergias entre nosotros, entre la sociedad, los representantes políticos, los empresariales, para ir caminando en la ruta de la defensa de los intereses de México”, detalló.(Sun)