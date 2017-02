Deben Investigar la Deuda Heredada por Sabines y que Está Pagando el Gobierno Velascorcista

Hipotecados los Próximos Seis Sexenios Dejó Sabines Guerrero a Chiapas

Qué Tratos Tiene con Peña Nieto que no le Hacen Auditoria y además lo Premian con un Consulado en Orlando, Florida, lugar en donde Existe VINO, MUJERES, DROGA Y CASAS DE JUEGO.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- La deuda más grande en la historia de Chiapas se generó en la administración que encabezó Juan Sabines Guerrero. El pago mensual del capital e intereses lo ha tenido que cumplir oportunamente el Gobierno de Manuel Velasco Coello, sin excusa ni pretexto, pero también lo tendrán que hacer los próximos seis sexenios, sea quien sea el gobernador, y sin la oportunidad de pedir otro préstamo.

En la antesala, Pablo Salazar Mendiguchía dejó una deuda pública de alrededor de 800 millones de pesos.

Mientras que Sabines aumentó esa cifra en tan solo seis años a 20 mil 826 millones pesos, según un informe del secretario de Hacienda estatal, Humberto Pedrero Moreno.

A pesar de que esas son las cifras oficiales, a la salida de Sabines hubo Diputados locales que llevaron a la opinión pública que el adeudo era el doble de tamaño.

De acuerdo al Secretario, en estos cuatro años no se han solicitado préstamos y se ha pagado unos 7 mil millones de pesos a ese adeudo, pero la mayoría del capital se ha ido en intereses e impuestos.

Por ello, la deuda en sí, apenas se ha reducido a 18 mil 481 millones de pesos.

A esa hipoteca que dejó el ahora flamante Cónsul en los Estados Unidos, habría que agregarle los más de 5 mil millones de pesos que la Federación le redujo a Chiapas en su presupuesto de este año, aun cuando la Entidad es la más pobre y con el mayor rezago del país.

De acuerdo al desglose de la reducción de la deuda, libre de intereses e impuestos, de los 20 mil 826 millones de pesos en el 2013, bajó en el 2014 a 20 mil 140 millones.

En el 2015, la deuda se ubicaba en 18 mil 832 millones y para el 2016 llegó a 18 mil 481 millones de pesos.

De acuerdo a Pedrero, en el 2014 se fijaron tasas de intereses de 3.4 por cierto, por lo que la próxima administración tendrá esa misma tasa.

Según dijo, el Gobierno Estatal aplicará otras medidas de austeridad en este año, y puso como ejemplo que el Gobernador, que ganaba 118 mil pesos mensuales, ahora sólo ingresará 59 mil pesos al mes. El mismo tipo de recorte se aplicará para funcionarios de primero y segundo nivel.

A esas acciones se sumarán otras, como el de no comprar vehículos nuevos y poner a la venta los antiguos que no sean necesarios; se cancelarán entregas de vales de gasolina y viáticos; se generará ahorro de energía, agua y telefonía, y se bajarán rentas de edificios para dependencias estatales, al tiempo que ya no se crearán nuevas plazas de la burocracia.

Además, el Gobernador envió al Congreso una propuesta para reducir el gasto y financiamiento a los partidos políticos en años no electorales.

La intención es, recalcó, mantener el subsidio a la tenencia vehicular, a la par de que se ha bajado el nivel de endeudamiento, se garantiza el pago del aguinaldo a los trabajadores, no se afectan los programas de inversión pública ni se cancelan proyectos carreteros, entre otros.

Con relación al pago a los proveedores que desde hace un año mantienen un movimiento de reclamo y protesta, aclaró que casi en su totalidad son adeudos dejados por la administración anterior que encabezó Juan Sabines Guerrero, que aunque no lo mencionó, debe de ser investigado el porqué dejó tan endeudado a Chiapas, durante seis sexenios más, y no obstante ahora se encuentra en Orlando, Florida como Cónsul PLENIPOTENCIARIO.

Aun así, ya se han entregado 150 millones de pesos a empresarios por servicios contratados, pero en el resto han encontrado irregularidades que, conforme a la ley, han retrasado el proceso. EL ORBE/La Redacción