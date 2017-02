En Proceso de Transformación Juntas de Conciliación y Arbitraje; Pasarán a ser Juzgados Especializados

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- “Está en proceso para el país la aprobación de las reformas constitucionales con las que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo pronto, ya se dio la aprobación en 17 Congresos Estatales”, expresó María Concepción Hernández Hernández.

La entrevistada, Presidenta de la Junta Especial No. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, añadió, “se espera que esas Reformas entren en vigor en lo que falta del sexenio y quedarían como Centros de Conciliación Especializados”.

Remarcó, “por lo pronto seguimos funcionando con el apoyo de las partes, tanto del patrón, trabajador y litigantes, a los que conducimos a esa conciliación, quitándoles ese paradigma de que la Junta no está para vigilar intereses de una u otra parte, sino ser verdaderos mediadores”.

Añadió, “ahora sí, renombrar su constitución que es conciliar y mediación entre las partes, entonces nosotros como integrantes de la Junta, los representantes patronal, obrero, del gobierno y todos los participantes de la Junta, estamos interviniendo para concientizarlas a que lleguen al arreglo armonioso.

“Con el sistema de trabajo que llevamos, hemos disminuido el rezago que había por años y los asuntos que van llevando se le va dando salida con sus respectivas conciliaciones, quitándose situaciones de estrés, diligencias, audiencias, ver que ambas partes salgan beneficiadas”, dijo.

Recapituló, “con el nuevo sistema que entraría en vigor en los Estados, se pretende en Chiapas crear un Centro de Conciliación en donde se medie antes de llegar a juicio, o sea, la ley nos establece la conciliación antes de una audiencia”.

Abundó, “podría ser como se viene laborando en el CEJA del Tribunal Superior de Justicia del Estado y si no se puede arreglar el asunto en esa instancia, se turnaría a los juzgados especiales que en su momento se dará a conocer cómo quedarán constituidos”.

Añadió, “ya el Tribunal Judicial es el que se va a encargar de hacer esos trámites, resolver por los Jueces; pero todo está en proceso y por lo pronto seguimos conminando a la ciudadanía a que vengan a la Junta, donde los trámites son gratuitos, atendemos y damos seguimiento a sus asuntos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar