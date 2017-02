Alarmante Escasez de Agua en Colonias de Suchiate

Suchiate, Chiapas; 11 de Febrero.- Los habitantes de doce colonias de la cabecera municipal denunciaron que utilizan agua contaminada en sus actividades cotidianas, lo que pone en riesgo su salud.

Responsabilizaron de lo que ocurre en su salud a la alcaldesa Matilde Espinosa Toledo y al Cuerpo edilicio que en lugar de salir en defensa del pueblo prefiere estar al servicio de la autoridad municipal.

El presidente de la colonia Cuatro de Octubre, Rafael Antonio López Escobar, informó que el anterior alcalde, Javier Cruz Aguilar, dejó inconclusa la obra y corresponde a la nueva administración que preside Matilde Espinosa Toledo concluirla, sobre todo porque está en riesgo la salud de la población.

En una reunión de trabajo, precisó, Espinosa Toledo les informó que ella no terminaría la obra, que le exigieran al anterior, “le dije a ella como la actual Alcaldesa ‘su obligación es darnos agua’, pero no ha querido atender la problemática que afecta a la población”.

Al pozo ubicado en la colonia Vista Alegre, le colocaron una bomba vieja, reparada, que no se sabe si sirve, la nueva saber en qué rancho quedó, tampoco han querido hacer el contrato con la CFE, mucho menos conectar la tubería a la red general.

Lamentó que la Alcaldesa prometió enviarle agua con pipas a los habitantes de las colonias Vista Alegre, Tránsito, Los Cerritos, Plan Alemán, Rosario 1, Rosario 2, San Antonio, San Caralampio, Cuatro de Octubre, Vicente Donis, Pino Suárez y Manantial, pero no ha cumplido, por lo que muchos utilizan agua de pozo que está totalmente contaminada y para los alimentos y para beber tienen que comprar agua de garrafón.

Tiene meses que no les mandan agua porque la pipa del municipio está descompuesta de la caja de velocidades y la de Protección Civil no se da abasto para atender las necesidades de la población, además de que le dan otros usos las autoridades municipales.

El presidente de la colonia Centro, Javier Ovilla Estrada, se enteraron, dijo, que según el Ayuntamiento el pozo ya está funcionando, lo cual es totalmente falso, pues la bomba está desmantelada y se sabe que la bomba nueva está en el rancho del anterior alcalde, Javier Cruz Aguilar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González