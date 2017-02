Alerta por Resurgimiento de Maras y Barrio 18

*Disputan Territorios con la Complacencia de las Diversas Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- Los recientes hechos sangrientos donde los principales actores han sido los integrantes de la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, es una llamada de alerta para que los grupos de inteligencia policiaca se pongan a trabajar para combatir ese flagelo, advirtió Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Vinculación Social Nueva Generación.

Esta situación se debe, destacó, aparte de mostrar superioridad y la pelea de su territorio, a la porosidad de la frontera con Guatemala, donde no existe un control de ingreso, toda vez que quien quiera venir a México lo hace a través de las decenas de pasos informales.

Se pronunció porque haya un “barrido policiaco” en todas las colonias de la ciudad, así como en los municipios fronterizos, toda vez que no se ve un actuar de la autoridad, a excepción de algunos operativos interinstitucionales que no son más que una caravana de vehículos.

De la Cruz Cordero reiteró que una sociedad mal organizada, una sociedad sin exigencias a las tres instancias de Gobierno, es presa y víctima de los que se organizan para delinquir.

“Es elemental e importante que las autoridades asuman su responsabilidad, toda vez que estamos viviendo una problemática social demasiado delicada con el resurgimiento de las bandas delictivas y es aquí donde se debe de enfocar nuestro principio de solidaridad como sociedad”, precisó.

Ojalá y la autoridad no vaya a esperar que se repita lo que sucedió en un desfile del 20 de noviembre cuando la Mara Salvatrucha llegó a agredir y hasta hacer disparos con chimbas, lo que provocó caos y ocasionó que ese festejo cívico se suspendiera durante varios años.

Nosotros los Detenemos, el Juez los Libera: Policía.

Varios agentes policiacos consultados sobre la inconformidad de la población en el sentido de que no hay aplicación de la justicia, señalaron que los detienen y los entregan al Ministerio Público, pero ahí ya no se sabe qué es lo que sucede, si es el Fiscal quien los deja en libertad o es el Juez, sobre todo con el nuevo sistema de justicia penal.

No Queremos Tranquilizantes: De la Cruz Cordero.

Al referirse al caso del precio de los combustibles, manifestó que el pueblo ya no quiere más tranquilizantes, quiere una definición del rumbo que va a tomar la economía del país, sobre todo porque el gasolinazo de enero generó violencia y vandalismo, por lo que el del 4 de febrero fue suspendido por un decreto presidencial que feneció el día 11 de febrero y para el 18 de este mes se espera la liberación de los precios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González