Ciudadanía Monta Vigilancia Nocturna Ante la Inseguridad en Tuxtla Chico

Con palos y machetes recorren las calles.

Tuxtla Chico, Chiapas; 14 de Febrero.- Como resultado que la inseguridad aumenta cada día en este municipio, los habitantes se han organizado para salir a realizar rondines durante las noches.

Aseguraron que la Policía Municipal a cargo de Rodolfo Cancino Monterrosa ha sido rebasada, por lo que ante el temor de ser despojados de su patrimonio, se han visto en la necesidad de armarse de valor para hacer frente a la delincuencia.

El alcalde Juan Carlos Orellana está más preocupado en atender su negocio de diversiones que en dar respuesta a las necesidades de la población que inició colocando mantas de advertencia en todos los barrios, al darse cuenta que la delincuencia no le tiene miedo a la policía.

Desde hace tiempo también se organizaron para salir a realizar rondines durante las noches porque han visto impotentes que la Policía Municipal está dedicada solamente a levantar ebrios caídos y llevárselos a la cárcel preventiva.

El titular de la corporación, Cancino Monterrosa y el Mando Único Municipal son una nulidad en este municipio fronterizo, aseguraron los ciudadanos vigilantes que hicieron un llamado al Edil para que se ponga a trabajar en materia de seguridad.

Comercios Atracados.

Se dio a conocer que en esta pequeña localidad no hay día que un comercio no sea atracado, lo mismo que las casas habitación que son dejadas solas por sus moradores porque deben salir a trabajar.

También hay bastante robo de motocicletas y durante la reciente feria de Candelaria fueron robados cinco carros.

Hace poco, tres comerciantes fueron golpeados al oponerse a ser asaltados y uno de ellos recibió una cuchillada en la espalda, que afortunadamente no puso en riesgo su vida. EL ORBE/Rodolfo Hernández González