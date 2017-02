Entrega Federación a Chiapas Edición Facsímil de la Carta Magna

*El Gobernador junto al Secretario federal montan Guardia de Honor y develan la Placa Conmemorativa del Centenario de la Carta Magna

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava, entregó al gobernador Manuel Velasco Coello el facsimilar de la Carta Magna de 1917.

En un acto solemne, celebrado en la sede del Poder Legislativo de Chiapas, el funcionario federal, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puntualizó que esta copia fiel de la Constitución Política de 1917 es el cimiento de lo que somos como Estado Mexicano.

“La Constitución es un documento complejo, diverso y rico como es la Nación y como ha sido la historia, que define y muestra lo que somos como mexicanos, cómo nos relacionamos, qué derechos tenemos; muestra lo que hemos aprendido y valoramos, lo que nos preocupa y lo que queremos hacer como nación”, subrayó.

Precisó que la Secretaría de Gobernación tuvo a su cargo la elaboración de una edición facsimilar de la Carta Magna, copia fiel del ejemplar resguardado por el Archivo General de la Nación.

Por ello, indicó Miranda Nava, durante el mes de febrero se entrega un ejemplar de la Constitución a cada entidad federativa para que niñas, niños, jóvenes y adultos conozcan la Carta Magna, de la que se sentirán muy orgullosos, una de la que se sentirían orgullosos Venustiano Carranza, Francisco Mújica y Pascual Ortiz Rubio.

“La Constitución es nuestro referente vivo y cotidiano, porque no sólo es un conjunto de aspiraciones, marca una meta y un alcance que nos obliga a todos a trabajar porque no es un listado de imposibles, porque no es un listado de imposiciones, es un reflejo de nuestra capacidad de alcanzar acuerdos”, apuntó.

Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció al Presidente de la República por la entrega de esta edición de la Constitución Política Mexicana, que representa la reafirmación de la unidad nacional.

“Hoy desde la Frontera Sur, queremos reiterar que el futuro de nuestra nación se encuentra en los ideales de cada una de las y los mexicanos; el mejor homenaje que podemos rendir a los Constituyentes es unirnos como país y trabajar en torno a los valores, principios y aspiraciones que defendieron hace 100 años; debemos ser factor de unidad y no de división, sembrando la concordia entre hermanas y hermanos chiapanecos”, destacó.

En otro momento, el Gobernador y el Secretario de Desarrollo Social develaron la Placa Conmemorativa del Centenario de la Carta Magna al tiempo de montar Guardia de Honor.

En ese marco, Velasco Coello resaltó la importancia de conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que plasma las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución de 1910.

En la Constitución, dijo, están representados los ideales de los hombres y mujeres revolucionarios que fueron encabezados por el presidente Venustiano Carranza, quienes trazaron la ruta que habría de seguir la Nación en el siglo XX, “elaborando con gran pasión las leyes de la Carta Magna que hoy nos rige”.

Recordó que los Constituyentes fueron quienes privilegiaron los sentimientos y las aspiraciones del pueblo, dejando a un lado las diferencias y trabajando unidos por el futuro de México; entre ellos, notables chiapanecos como: Enrique Suárez, Enrique Cruz, Cristóbal Castillo, Amílcar Vidal y Daniel Zepeda, que hicieron realidad la defensa y garantía de los derechos individuales, sociales y políticos del pueblo de México.

El mandatario chiapaneco puntualizó que mediante la Carta Magna se construyeron los fundamentos de los derechos y obligaciones de la democracia, de las instituciones y se reconoció la pluralidad cultural que siempre ha sido signo de identidad, fortaleza y desarrollo.

“Ante cualquier tipo de reto que se asome a nuestra nación, debemos mantener el respeto incondicional hacia las instituciones, hacia la soberanía y hacia la historia; nuestra Constitución debe seguir siendo un emblema de unidad que protege e impulsa los intereses nacionales ante cualquier adversidad dentro y fuera de nuestro país”, puntualizó.

Velasco Coello recalcó que ahora es tiempo de atrevernos como nación a cambiar la mirada al sur, apostarle a los Estados del sur para convertirlos en el nuevo polo de desarrollo que México necesita para asegurar su futuro.

“Es tiempo de que los mexicanos miremos a la Frontera Sur que a lo largo de su historia lamentablemente ha sido la frontera del olvido; la respuesta a ese desafío la tenemos en el sur del país, que en estos momentos puede convertirse en la frontera de oportunidades para potencializar el desarrollo de nuestra nación”, expresó.

El Gobernador subrayó que en la Carta Magna se refleja el presente y se define un México más justo, más equitativo y más democrático; por ello, se debe seguir honrando la Constitución Política, cumpliéndola y haciéndola cumplir.

En este evento, el mandatario estuvo acompañado del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, así como las y los diputados que integran la LXVI Legislatura del Congreso del Estado. ICOSO