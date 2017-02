Telefonistas Presentan más de 20 Mil Amparos en Contra del Gasolinazo

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero.- Trabajadores de Teléfonos de México y gente de la sociedad mexicana han logrado interponer hasta el momento más de 20 mil amparos en contra del aumento a los precios de la gasolina, que impuso desde el primero de enero el Gobierno que encabeza el presidente, Enrique Peña Nieto.

Así lo dio a conocer en entrevista el secretario general del Sindicato Nacional de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien este martes hizo una gira de trabajo por la frontera sur del país.

Dijo que han acudido a ese recurso legal porque consideran que el aumento a los precios de los combustibles es inconstitucional, “porque se le quitaron las facultades a una de las instituciones que tenía que resolver ese asunto, que es la Secretaría de Energía, y se puso en manos de otro órgano”.

Además, dijo, también están promoviendo otro tipo de amparo por parte de los telefonistas, “porque nos están cobrando un doble impuesto por una sola prestación, que es el Fondo de Ahorro. Esperamos que nos den la razón y sólo pague la empresa que es a la que le corresponde”.

Ante los representantes sindicales que se reunieron en asamblea en Tapachula, indicó que están en la víspera de revisión de los salarios y que por ello están analizando las peticiones fundamentales.

Aprovechó para dar a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), les ha “cargado la mano” con la entrada en vigor de la nueva ley.

“Ahora está obligando a Teléfonos de México a que subsidie a las empresas extranjeras como la norteamericana AT&T, y la Telefonía Española, y no estamos conforme”, abundó.

Consideró que con ello, “el Gobierno está tomando una decisión que va dañar al país, porque están obligando a Telmex a que regale su patrimonio a empresas extranjeras que no quieren invertir en territorio nacional”.

Según el líder sindical, todo ello es resultado de las reformas estructurales promovidas e impulsadas por Peña Nieto y aprobadas en la legislatura federal pasada.

“Son parte de las reformas estructurales que no han servido para nada al país. Llegamos a estar en el noveno lugar en economía en el mundo, y ahora andamos en el 15, y eso es una muestra que estanos retrocediendo”, insistió.

De acuerdo a Hernández Juárez, el sindicato que encabeza se encuentra en un periodo de análisis de dos negociaciones.

La primera tiene que ver con la revisión del salario y la forma cómo van a enfrentar la “agresividad” en contra de Telmex al obligarla a subsidiar a las empresas extranjeras.

Y la otra, con la solidaridad pública con el pueblo de México, sobre todo hacia aquellos que están en desacuerdo al aumento a los precios de la gasolina, el servicio de energía eléctrica y el gas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello