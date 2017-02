Decomisa Guatemala Mega Contrabando de Mercancía de Procedencia Mexicana

* AUTORIDADES GUATEMALTECAS DESPLIEGAN UN FUERTE OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

* INVESTIGAN REDES DELICTIVAS EN AMBOS PAÍSES.

Suchiate, Chiapas; 18 de Febrero.- El Gobierno de Guatemala realizó en las últimas horas, uno de los operativos más grandes en la historia de ese país, en contra de traficantes ilegales de mercancías de procedencia mexicana.

Sobre ello, la Gremial de Fabricantes de Alimentos (Grefal) de esa nación centroamericana, informó a los medios de comunicación sobre las acciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con la Comisión Interinstitucional Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Cincon).

Hasta el momento han sido cinco diligencias de inspección, registro, cateo y aseguramiento de mercancía de contrabando, especialmente de productos de la canasta básica.

En el despliegue de uniformados participaron además agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) en el Departamento de Quetzaltenango, donde se catearon varias bodegas y depósitos utilizados para almacenar y comercializar los productos de procedencia ilegal que ingresaba desde territorio chiapaneco.

La Grefal había sido insistente en denunciar esas irregularidades y por ello las autoridades decidieron integrar una averiguación para obtener las órdenes de cateo, y conformar el operativo interinstitucional.

A la par de ello, personal especializado intensificó la búsqueda de diversas personas, con la finalidad de desarticular las bandas organizadas dedicadas al contrabando.

En las primeras imágenes difundidas por la Grefal, se aprecian gigantescas bodegas literalmente abarrotadas con cientos -quizá miles- de toneladas de productos perecederos como arroz, frijol, granos diversos y aceites, pero también llantas y otros tipos de productos.

Por lo pronto no se ha dado a conocer sobre las posibles detenciones de contrabandistas, aunque se rumora que hay varios chiapanecos involucrados.

Los productos de origen mexicano se han convertido a últimas fechas en un gran atractivo para los contrabandistas, luego de que con la paridad de las monedas de 2.50 Pesos por cada Quetzal, la mercancía para los centroamericanos resulta ser demasiado barata, incluso en algunos casos por debajo del costo de producción en su país.

Freno a 8.75 mdd de Comercio Ilegal.

Según Roberto Herrarte, presidente de la gremial, la entrada ilegal sólo de productos como arroz, grasas y aceites, ocasiona un daño al fisco de alrededor de 8.75 millones de dólares.

De acuerdo a sus cifras, el contrabando de grasas y aceites pasó de un 12 por ciento en el 2015, a un 30 por ciento en el 2016.

“El contrabando se ha incrementado y no solo estos dos productos están afectados, sino también la harina, gaseosas y galletas, lo que está dañando a la industria alimenticia, y el efecto es que las empresas han comenzado a despedir gente en el occidente del país”, aseguró.

Eso significa que tres de cada diez productos adquiridos en el mercado de Guatemala son de origen ilegal.

Los pasos de extravío están plenamente identificados y que los días de entrega de productos del contrabando que viene del sur de México, son jueves y viernes, pero que las autoridades no hacen nada, indicó.

Por su parte, la Asociación Guatemalteca del Arroz (Arrozgua), dio a conocer que el contrabando impacta en generación de empleo, sostenimiento de las empresas, recaudación de impuestos y la salud de los guatemaltecos, porque la mayoría de productos ilegales que entran, no tiene calidad.

Aseguró que la mayor parte de productos que ingresan de contrabando son más baratos porque en México los artículos de consumo de la canasta básica no pagan impuestos, mientras que en Guatemala pagan 12 por ciento del IVA.

En Guatemala, el 70 por ciento de la población económicamente activa lo hace en el empleo informal. El contrabando fomenta precisamente ese tipo de actividades.

El desplome del Peso mexicano en los últimos dos meses, ha provocado que el contrabando histórico de Guatemala a México que se llevó a cabo por décadas, ahora se revierta y sea de territorio azteca hacia Centroamérica. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello