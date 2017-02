Envían a 69 Ayuntamientos de Chiapas al Buró de Crédito por Adeudos Ante la CFE

Los Excesivos adeudos son producto de la impunidad de los Exalcaldes y la ineptitud de los actuales.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero.- El futuro cercano de los Gobiernos Municipales en Chiapas no es nada halagador, ya que 69 Ayuntamientos han sido enviados al buró de crédito por los adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El último reporte de la paraestatal señala que el adeudo de las administraciones locales asciende a 513 millones 590 mil pesos.

En ese informe se señala también que 41 municipios que no pudieron pagar los recibos por el servicio eléctrico, se les tuvo que suspender el fluido.

Se desconoce a dónde fueron a parar los recursos del erario destinados al pago de la energía eléctrica en cada demarcación.

Los cortes son para oficinas gubernamentales, alumbrado público, semáforos, parques, jardines, pozos profundos y otras áreas a cargo de los Gobiernos municipales.

Cabe aclarar que en su mayoría, los adeudos fueron generados durante las administraciones 2012-2015 (incluso algunas que datan de 2010), por Exalcaldes que ahora están a punto de ir a la cárcel por no haber comprobado la Cuenta Pública.

Sin embargo, muchos de ellos están confiados en la impunidad que les brinda su padrinazgo político, incluso, ya están organizando su postulación de nuevo a los cargos de elección popular.

Eso se suma a la ineptitud de muchos de los actuales Presidentes Municipales, empecinados a gozar del poder y a despilfarrar los recursos en fiestas personales y en gastos superfluos, y no pagar a los proveedores.

Hay otros ejemplos, como Ixhuatán, que en el periodo 2015-2016 no ha generado deuda con la Comisión Federal de Electricidad, pero arrastra cargos de años anteriores por 11 millones 279 mil 208 pesos. Los atrasos con la CFE se han convertido en lastres que no permiten recuperarse a muchos de los añejos morosos.

Ahí están los ejemplos vergonzosos de municipios como Las Margaritas, Sitalá, Bella Vista, Nicolás Ruiz, Suchiapa, Soyaló, Chicoasén, Ocotepec, Jitotol y Aldama, quienes se encuentran hoy hundidos en el Buró de Crédito debido al incumplimiento de abonos.

El adeudo a la CFE que dejaron en el 2015 las administraciones municipales pasadas, al cambio de poderes, se incrementó 12 millones 604 mil 449 pesos durante el 2016. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello