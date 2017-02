Conmemoran 104 Aniversario del Ejército Mexicano

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero.- El día de ayer en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, se llevó a cabo la conmemoración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el cual se celebra desde el 19 de febrero de 1913.

El mensaje alusivo al día corrió a cargo del General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la 36ª Zona Militar, quien retomó las palabras pronunciadas por el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

El desayuno se llevó a cabo a las 9 de la mañana en las instalaciones de dicho cuartel, donde hubo una amena convivencia con autoridades civiles y militares, en el cual se refrendó el compromiso de las fuerzas armadas con la Nación. La Redacción. Mañana fotos en la sección de Sociales.

Ley de Seguridad Nacional no Busca Militarizar al País: Salvador Cienfuegos

La iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar al país, sino que busca ser un instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades del país en esta materia, incluyendo como última instancia, la participación de las fuerzas armadas bajo un principio de gradualidad, aseguró Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la celebración del 104 aniversario del Día del Ejercito, el secretario indicó que las fuerzas armadas respetan e impulsan el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, por lo que consideró que de aprobarse esta ley, deberá contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad.

“A quienes por falta de información o tergiversación de la misma u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad o a su militarización les aclaro que las fuerzas armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el estado de derecho y la gobernabilidad democrática y por lo tanto consideramos que la iniciativa que llegara a aprobarse debe de contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, dijo.

Insistió que la Ley de Seguridad Nacional salvaguardará la integridad y derechos de las personas y “atenderá problemas graves que pongan en riego la vigencia del Estado de derecho y la permanencia de sus instituciones”.

Salvador Cienfuegos aseguró que esta iniciativa de ley no debe ser una ley a modo para las fuerzas armadas, “esperemos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano, una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas”.

El titular de la Sedena informó que las quejas a la institución en materia de derechos humanos se han visto disminuidas de 2012 a la fecha, cerrando el 2016 con una reducción de más del 68% e indicó que en últimos cuatro años han perdido la vida 139 militares en tareas de la institución castrense.

Inadmisible, Descalificación sin Sustento

Contra Fuerzas Armadas: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto defendió la actuación apegada a derechos humanos de las Fuerzas Armadas y advirtió “no son admisibles, y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento” a su labor.

“Si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y con los mexicanos”, dijo el mandatario al atajar las críticas a las Fuerzas Armadas, como las expresadas por la actuación, hace unos días, en operativos realizados en Nayarit.

Destacó que desde hace una década las Fuerzas Armadas se han enfrentado a la violencia de grupos criminales en sus tareas de apoyo a las autoridades civiles, y rindió un homenaje a los 139 soldados que han caído en el cumplimento de su deber durante esta administración.

Un día después de que elementos de la Defensa Nacional detuvieran, ayer, a Francisco Javier Zazueta Rosales, conocido como “El Chimal”, presunto responsable de haber ordenado y participado en la emboscada a elementos castrenses el 30 de septiembre pasado, donde fallecieron cinco elementos y 10 más resultaron heridos, Peña Nieto hizo un reconocimiento a ellos y sus familias.

En la conmemoración del CIV Aniversario del Ejército Mexicanoel jefe del Ejecutivo Federal destacó que desde hace una década las Fuerzas Armadas han respaldado a las autoridades civiles en tareas contra la violencia y se han enfrentado a grupos del crimen.

Pero, garantizó, “cada operación es sometida a la más exhaustiva revisión a fin de verificar que cumpla un estricto marco de protección y respeto a los derechos humanos.

” Pocas organizaciones militares en el mundo están sujetas al nivel de exigencia y de escrutinio como las fuerzas armadas de México”, dijo

Indicó que se han realizado más de un millón 300 mil accionesde capacitación en materia de derechos humanos, por lo que

Cada elemento ha recibido al menos 4 cursos y se ha formado para actuar con respeto a los derechos humanos.